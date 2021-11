Unter Sonntag, 28. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1186: Bremen erhält von Kaiser Friedrich I. Barbarossa die Stadtfreiheit.

1806: Französische Truppen besetzen Warschau.

1811: Uraufführung des fünften Klavierkonzerts Es-Dur op. 73 von Ludwig van Beethoven im Gewandhaus in Leipzig.

1821: Panama erklärt seine Unabhängigkeit von Spanien und schließt sich Groß-Kolumbien an.

1836: Die "University of London", eine der ältesten Universitäten des Vereinigten Königreiches und eine der größten weltweit, wird gegründet.

1931: In Berlin wird der Film "Mädchen in Uniform" mit Dorothea Wieck uraufgeführt.

1941: In Äthiopien kapitulieren im Raum von Gondar die letzten italienischen Truppen unter General Nasi vor den Briten.

1966: Der Schweizer Bundesrat Chaudet, seit 1954 Leiter des "Militärdepartements" (Verteidigungsministerium), kündigt seinen Rücktritt für Ende des Jahres an.

1971: Der jordanische Ministerpräsident Wasfi Tall wird in Kairo von Palästinensern ermordet.

1996: Mit der Strafrechtsreform in Österreich ist unter anderem Ehebruch künftig nicht mehr strafbar.

1996: In Prag wird das neue Österreichische Kulturinstitut (ÖKI) von Staatssekretärin Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) feierlich eröffnet.

2001: Bei einer der bisher größten Polizeiaktionen gegen Kinderpornografie im Internet werden in 19 Ländern über 130 Tatverdächtige festgenommen.

2001: US-Kampfflugzeuge schießen in Afghanistan die letzte große Taliban-Bastion Kandahar sturmreif.

2006: Der legendäre österreichische Fußball-Trainer Max Merkel stirbt im Alter von 87 Jahren in seiner Wahlheimat bei München. Der Wiener hatte unter anderem Rapid Wien (1957), 1860 München (1966), den 1. FC Nürnberg (1968) und Atletico Madrid (1973) zu Meisterehren geführt.

2006: Boliviens Präsident Evo Morales unterschreibt ein Dekret zu einer umfassenden Landreform. Das Gesetz sieht vor, insgesamt 180.000 Hektar Land zugunsten der Ureinwohner zu enteignen.



Geburtstage: Maximilian II., Joseph, König v. Bayern (1811-1864); Stefan Zweig, öst. Schriftsteller (1881-1942); Lilia Skala, öst.-US-Schauspielerin (1896-1994); Eberhard von Brauchitsch, dt. Wirtschaftsmanager (1926-2010); Ralf Wolter, dt. Schauspieler (1926); Tomi Ungerer, elsäss. Illustr./Karikaturist (1931-2019); Philippe Sollers, frz. Schriftsteller (1936); Horst Friedrich Mayer, öst. Journalist, Buchautor und Moderator (1936-2003); Gary Hart, US-Politiker (1936); Laura Antonelli, ital. Schauspielerin (1941-2015); Ulrike Schweikert, dt. Schriftstellerin (1966).

Todestage: Vincenz Prießnitz, dt.-öst. Landwirt und Naturheiler (1799-1851); Robert Führer, öst. Komponist/Kirchenmusiker(1807-1861); Josef Krainer sen., öst. Politiker (1903-1971); Rosalind Russell, US-Schauspielerin (1907-1976); Max Merkel, öst. Fußball-Trainer-Legende (1918-2006); Ante Marković, letzter Regierungschef Jugoslawiens (1924-2011); Georg Lhotsky, öst. Schausp. und Regisseur (1937-2016).

Namenstage: Gerhard, Gunther, Jakob, Gregor, Rufus, Berta, Guntfried, Stefan, Gunnar, Katherina.