28. Oktober 1972: Erster Probeflug des Airbus A 300

Unter Freitag, 28. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

312: Der römische Kaiser Konstantin besiegt im Bürgerkrieg seinen Rivalen Maxentius in der Schlacht an der Milvischen Brücke.

1912: In Belgrad wird das von Prinz Eugen von Savoyen im 18. Jh. errichtete Wohnhaus auf Beschluss des Stadtrates zerstört, um österreichische Spuren in der serbischen Hauptstadt zu beseitigen.

1917: Österreichische und deutsche Truppen durchbrechen die italienischen Stellungen und nehmen Görz und Udine ein.

1922: Marsch auf Rom der italienischen Faschisten unter Führung von Benito Mussolini.

1947: Großbritannien und Burma unterzeichnen einen Vertrag, der die volle Unabhängigkeit des südostasiatischen Staates im Jänner 1948 vorsieht.

1952: Nach der Demission des Koalitionskabinetts beauftragt Bundespräsident Theodor Körner Bundeskanzler Leopold Figl mit der Bildung einer neuen ÖVP-SPÖ-Regierung.

1962: Der sowjetische Partei- und Regierungschef Chruschtschow ordnet den Abbau und Abtransport der Sowjetraketen aus Kuba an.

1972: Erster Probeflug des Airbus A 300.

1982: Bei Parlamentswahlen in Spanien erringt die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) unter Felipe Felipe Gonzalez die absolute Mehrheit.

2002: In der jordanischen Hauptstadt Amman wird ein US-Diplomat beim Verlassen seines Hauses von einem Attentäter erschossen.

2007: Bei den Präsidentschaftswahlen wird Cristina Fernández de Kirchner im ersten Wahlgang zur Nachfolgerin ihres Mannes Nestor gewählt.



Geburtstage: Heinrich III., röm.-dt. Kaiser (1017-1056); Tokugawa Yoshinobu, 15. und letzter japanischer Shōgun 1866-1867 (1837-1913); Ernst Gamillscheg, dt. Romanist (1887-1971); Sir Richard Doll, brit. Epidemiologe (1912-2005); Marie Louise Fischer, dt. Schriftstellerin (1922-2005); Spyros Kyprianou, gr.-zypriot. Ex-Präsident (1932-2002); Michael Kuhn, öst. Sportreporter und Redakteur (1937); Julia Roberts, US-Schauspielerin (1967); Christoph Bieler, ehem. öst. Nordischer Kombinierer (1977).

Todestage: Ferdinand Franz Exl, öst. Dialektschauspieler (1875-1942); Erling Persson, schwed. Unternehmer (Gründer von "Hennes&Mauritz") (1917-2002); Larry Dobkin, US-Schauspieler (1919-2002); Evelyn Hamann, dt. Schauspielerin (1942-2007).

Namenstage: Simon, Judas, Alfred, Ermelinde, Anastasia, Fidelius, Luzian, Cyrillus, Faro, Franz.