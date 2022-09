28. September 2002: In London demonstrieren mehr als 150.000 Menschen gegen einen Angriff auf den Irak

Unter Mittwoch, 28. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1322: König Ludwig IV., der Bayer, besiegt bei Mühldorf am Inn den habsburgischen Gegenkönig Friedrich den Schönen, der in Gefangenschaft gerät (1325 freigelassen).

1362: Der französische Benediktiner Guillaume de Grimoard wird in Avignon zum Papst gewählt und nimmt den Namen Urban V. an; der Kirchenstaat wird zurückerobert, aber erst sein Nachfolger Gregor XI. übersiedelt 1377 nach Rom.

1717: In Preußen wird unter Friedrich Wilhelm I. die allgemeine Schulpflicht eingeführt.

1917: In der Schlacht bei Ramadiji fügen die Briten den Türken eine empfindliche Niederlage zu.

1922: Bertolt Brechts Stück "Trommeln in der Nacht", für das er den Kleist-Preis erhält, wird von den Münchner Kammerspielen aufgeführt.

1947: In einem Memorandum, das er den Vereinten Nationen zukommen lässt, wirft der Sultan von Marokko der französischen Protektoratsmacht vor, der Bevölkerung seines Landes fundamentale Freiheiten vorzuenthalten.

1947: Yehudi Menuhin spielt erstmals nach dem Krieg wieder in Berlin mit den Berliner Philharmonikern.

1957: Die Kammerspiele des Linzer Landestheaters werden eröffnet.

1972: Japan und die Volksrepublik China geben die Aufnahme diplomatischer Beziehungen bekannt.

1977: Der deutsche Altkanzler und Präsident der Sozialistischen Internationale, Willy Brandt, übernimmt den Vorsitz der Unabhängigen Kommission für Internationale Entwicklungsfragen ("Nord-Süd-Kommission").

1987: Der Österreichische Rundfunk (ORF) strahlt die erste Sendung der Society-Kolumne "Seitenblicke" aus.

2002: Der Irak weist den amerikanisch-britischen Entwurf einer UNO-Resolution für umfassende Rüstungskontrollen als inakzeptabel zurück. In der Vorlage wird dem irakischen Staatschef Saddam Hussein eine Frist von sieben Tagen gesetzt, um einer Abrüstung zuzustimmen und NO-Waffeninspektionen zu ermöglichen.

2002: In London demonstrieren mehr als 150.000 Menschen gegen einen Angriff auf den Irak.

2012: In der Nacht auf den 29. September wird der mittelalterliche Basar von Suk al-Madina in der Stadt Aleppo, ein überdachtes altes Marktviertel und Teil des UNESCO-Welterbes, durch ein Großfeuer, welches durch Kampfhandlungen entstand, weitgehend zerstört.



Geburtstage: Michael Welte, dt. Musikautomatenbauer und Uhrmacher (1807-1880); Avery Brundage, US-Sportfunkt./IOC-Präsident (1887-1975); Elmer Rice, US-Schriftsteller (1892-1967); Heinrich Fraenkel, brit. Schriftsteller (1897-1986); Jeremy Isaacs, brit. Operndirektor und Fernsehproduzent (1932); Donna Leon, US-Schriftstellerin (1942); Herbert Haupt, öst. Politiker (FPÖ) (1947); Sheik Hasina Wajed, banglad. Politikerin (1947); Sylvia Kristel, niederl. Schauspielerin (1952-2012); Mira Sorvino, US-Schauspielerin (1967); Dita Von Teese (eigtl. Heather Renee Sweet), US-Aktmodell, Schauspielerin und Vertreterin der "New Burlesque" (1972); Werner Schlager, öst. Tischtennisspieler (1972); Hilary Duff, US-Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin (1987).

Todestage: Heinrich VI., röm.-dt. Kaiser (1165-1197); Stanislas Edouard Victor Stanislas Edouard Victor Lépine, frz. Maler (1835-1892); Emil Orlik, dt. Maler und Grafiker (1870-1932); Robert Pferdmenges, dt. Bankier und Politiker (1880-1962); Mario von Galli, öst. Redakteur, Publizist und kath. Theologe; Jesuit; 1962-1965 Berichterstatter für das Zweite Vatikanische Konzil (1904-1987); Ernst Marboe, öst. Schriftst. und Journalist (1909-1957); Andreas Schmidt, dt. Schauspieler (1963-2017).

Namenstage: Wenzel, Thekla, Lioba, Dietmar, Giselher, Adalrich, Konrad, Thiemo, Julia, Erhard, Eberhard.