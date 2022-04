29. April 1997: Die UNO-Konvention zur weltweiten Ächtung von Chemiewaffen tritt in Kraft

Unter Freitag, 29. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1707: Aus dem Zusammenschluss von England und Schottland entsteht unter der letzten Stuart-Königin Anne das Königreich Großbritannien (1801 Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland).

1772: In Vietnam bricht die von drei Brüdern aus dem Dorf Tây Sơn in der Provinz Bình Định angeführte Bauernrebellion gegen die untergehende Lê-Dynastie aus. Die Aufständischen errichten ihr eigenes Reich, das sich bis 1802 hält.

1917: Die beiden Häuser des US-Kongresses nehmen das Gesetz über die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht an.

1942: Argentinien verweigert den USA und Großbritannien das Recht, seine Häfen als Stützpunkte für ihre Kriegsmarine zu benützen.

1947: Indiens Konstituierende Nationalversammlung erklärt die "Unberührbarkeit" der sogenannten Parias nach dem Kastensystem für beseitigt.

1967: In New York wird das Rock- und Pop-Musical "Hair" des amerikanisch-kanadischen Komponisten Galt MacDermot uraufgeführt (nach anderen Angaben 1968).

1982: In Polen werden im Zuge einer Lockerung der Kriegsrechtsbestimmungen 800 Internierte freigelassen und 200 beurlaubt.

1987: Die Schweizer Regierung ordnet die Schließung des Berner Büros der sowjetischen Nachrichtenagentur Nowosti (APN) wegen "fortgesetzter gravierender Einmischung in innerschweizerische Angelegenheiten" an.

1992: In Los Angeles brechen mehrtägige schwere Unruhen aus, nachdem vier weiße Polizisten, die einen Schwarzen schwer misshandelt hatten, freigesprochen werden. Nur mit massivem Einsatz der Sicherheitskräfte wird die öffentliche Ordnung wiederhergestellt. 58 Menschen werden getötet, mehr als 2.300 verletzt.

1992: In Graz wird das "EUROSTAR Automobilwerk" offiziell eröffnet. Es ist das größte Automobilwerk Österreichs. An dem Festakt nimmt neben Bundeskanzler Franz Vranitzky und den steirischen Spitzenpolitikern auch Chrysler-Chef Lee Iacocca teil. Ab 6. Juli 2002 gehören die ehemaligen Werkshallen der EUROSTAR zur heutigen "MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co. KG".

1997: Die UNO-Konvention zur weltweiten Ächtung von Chemiewaffen tritt in Kraft.



Geburtstage: Karl Philipp Fürst von Wrede, bayr. Heerführer und Politiker (1767-1838); Carl Millöcker, öst. Operettenkomponist (1842-1899); Constantin "Tino" Rossi, frz. Sänger, Chansonnier (1907-1983); Fred Zinnemann, US-Filmregisseur öst. Herkunft (1907-1997); Celeste Holm, US-Schauspielerin (1917-2012); Walter Thirring, öst. Physiker (1927-2014); Eckart Stein, dt. Dramaturg (1937); Daniel Day-Lewis, brit. Schauspieler (1957).

Todestage: Manfred Gurlitt, dt. Komponist/Dirigent (1890-1972); Wallace Hume Carothers, US-Chemiker; entwickelte 1932 die erste Chemiefaser aus Polyamiden (Nylon) (1896-1937); Will Meisel, dt. Operetten-/Filmkomponist (1897-1967); Anthony M. Mann, US-Filmregisseur (1906-1967); Ernst Weiß, öst. Boxer (1912-1997); Ludwig Jedlicka, öst. Historiker (1916-1977); Rob Walker, schott. Formel 1-Rennstallbesitzer (1917-2002); Ivica Račan, kroat. Politiker (1944-2007).

Namenstage: Katharina, Roswitha, Petrus, Sibylla, Wilfried, Hugo, Bona, Karin, Katja, Robert, Dieter, Irmtraud.