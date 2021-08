Unter Sonntag, 29. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1526: Beginn der türkischen Herrschaft in Ungarn: In der Schlacht bei Mohács erringen die Türken unter Sultan Suleiman II. einen entscheidenden Sieg. König Ludwig II. von Ungarn und Böhmen ertrinkt auf der Flucht in einem Moor.

1756: Friedrich II. von Preußen marschiert mit seinem Heer in Sachsen ein: Beginn des Siebenjährigen Krieges (Schlesischer Krieg).

1831: Der britische Physiker Michael Faraday weist die elektromagnetische Induktion nach und legt damit den Grundstein für die Herstellung von Generatoren, Elektromotoren und Turbinen.

1916: Beginn der Kampfhandlungen entlang der gesamten Grenze zwischen Österreich-Ungarn und Rumänien.

1916: General Erich von Falkenhayn wird als deutscher Generalstabschef abgelöst.

1936: Der russische Revolutionär und Ex-Volkskommissar Leo Trotzki wird im Exil in Norwegen verhaftet.

1961: Bei einem Mont-Blanc-Seilbahnunglück in Chamonix kommen neun Menschen ums Leben.

1966: Die Beatles geben in San Francisco ihr letztes gemeinsames öffentliches Konzert.

1981: Ein Anschlag zweier Araber auf die Synagoge in der Wiener Innenstadt fordert zwei Todesopfer und 18 Verletzte.

1986: Marokkos König Hassan II. erklärt nach Attacken von Revolutionsführer Muammar Gaddafi die kurzfristige "Staatenunion" mit Libyen für aufgelöst.

1991: Gegen die KPdSU wird wegen des fehlgeschlagenen Putsches reformfeindlicher Kräfte in der gesamten UdSSR ein vorläufiges Betätigungsverbot verhängt.



Geburtstage: Charles Franklin Kettering, US-Erfinder (1876-1958); Norbert Krebs, öst. Geograf (1876-1947); Ferdinand Springer, dt. Verleger (1881-1965); Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild, brit. Bankier und Industrieller (1931); John McCain, US-Politiker (1936-2018); Jürgen Messensee, öst. Maler (1936); Gilbert Amy, frz. Komponist und Dirigent (1936); Robert (Bob) Beamon, US-Leichtathlet (1946); Mirga Gražinytė-Tyla, litau. Dirigentin (1986).

Todestage: Thomas Stoltzer, dt. Komponist (um 1480-1526); Charles Paul de Kock, frz. Autor (n.a.A. 27.8.) (1793-1871); Francisco Rabal, span. Schauspieler (1926-2001); Gene Wilder, US-Filmschauspieler (1933-2016); Juan Muñoz, span. Bildhauer (1953-2001).

Namenstage: Sabine, Johannes, Alberich, Beatrix, Theodora, Basilia, Medericus, Bronislawa.