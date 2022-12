29. Dezember 1952: Die Sonotone Corp. in Elmsford/New York bringt das erste Transistor-Hörgerät auf den Markt

Unter Donnerstag, 29. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1837: Auf dem Niagara-Fluss entert die regierungstreue kanadische Miliz den Rebellen-Dampfer "Caroline".

1867: Die New Yorker Gold and Stock Telegraph Co. installiert bei einem Kunden erstmals ein Lochstreifengerät.

1927: Die tragische Oper "Sly ovvero La leggenda del dormiente risvegliato" des deutsch-italienischen Komponisten Ermanno Wolf-Ferrari hat in Mailand Premiere.

1937: Der irische Freistaat proklamiert unter dem Namen Eire seine volle Souveränität.

1952: Die Sonotone Corp. in Elmsford/New York bringt das erste Transistor-Hörgerät auf den Markt.

1952: Im Londoner Charing Cross Hospital wird einer Frau der größte Gallenstein mit einem Gewicht von 6.294 Gramm entfernt, von dem die medizinische Literatur berichtet.

2007: Der Anführer des islamistischen Terrornetzwerks Al-Kaida, Osama bin Laden, droht in einer Botschaft Anschläge in Israel an. "Wir haben die Absicht, Palästina zu befreien, das gesamte Palästina vom Fluss (Jordan) bis zum Meer." Man werde keinen Zentimeter Land an Juden abtreten, wie andere muslimische Führer dies getan hätten.



Geburtstage: Dieter Thomas Heck, dt. TV-Moderator (1937-2018); Cordula Trantow, dt. Schauspielerin (1942); Ted Danson, US-Schauspieler (1947); Joe Lovano, US-Jazzmusiker (1952); Jude Law, brit. Schauspieler (1972); Norbert Siedler, öst. Autorennfahrer (1982).

Todestage: Paul Whiteman, US-Bandleader (1890-1967); Hans Rosbaud, öst. Dirigent (1895-1962); Fletcher Henderson, US-Jazzmusiker (1898-1952); Fritz Klenner, öst. Gewerkschaftspionier (1906-1997); Günter Wöhe, dt. Ökonom (1924-2007).

Namenstage: Thomas, Tamara, David, Otwald, Lothar, Jonathan, Reginbert, Markellus, Winthir.