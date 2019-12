Unter Sonntag, 29. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1874: Nach einem Militärputsch gegen die Erste Republik wird in Spanien die Monarchie restauriert. Alfons XII. von Bourbon, Sohn der 1868 nach Frankreich geflohenen Königin Isabella II., besteigt den Thron.

1929: Der indische Nationalkongress überträgt Mahatma Gandhi die Organisation der Kampagne des zivilen Ungehorsams.

1934: Uraufführung des Dramas "Yerma" von Frederico García Lorca in Madrid.

1944: Sowjetische Truppen dringen in die Vorstädte von Budapest ein.

1989: Das Parlament der Tschechoslowakei wählt einstimmig den Dichter und Bürgerrechtler Václav Havel zum Staatspräsidenten.

1999: Auf den indonesischen Molukken-Inseln kommt es zu Massakern an Christen.



Geburtstage: William Ewart Gladstone, brit. Staatsmann (1809-1898); Josef Schlegel, öst. Politiker (1869-1955); Friedrich Hansen-Löve, öst. Autor (1919-1997); Herbert Kohlmaier, öst. Politiker (1934); Patricia Clarkson, US-Schauspielerin (1959); Allan McNish, brit. Autorennfahrer (1969).

Todestage: Victor Ruffy, schweiz. Politiker (1823-1869); Christina Rossetti, brit. Lyrikerin (1830-1894); Carl Spitteler, schweiz. Dichter; Nobelpreis 1919 (1845-1924); Wilhelm Maybach, dt. Motoren-/Autokonstr. (1846-1929); Oskar Walzel, dt. Literaturhistoriker (1864-1944); Bernhard von Brentano, dt. Schriftsteller (1901-1964); Anton Mahringer, dt./öst. Maler (1902-1974); Gregor Hradetzky, öst. Orgelbauer (1909-1984); Hermann Weber, dt. Historiker/Politologe (1928-2014).

Namenstage: Thomas, Tamara, David, Otwald, Lothar, Jonathan, Reginbert, Markellus, Winthir.

Quelle: SN