Unter Freitag, 29. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1781: In München wird Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Idomeneo" uraufgeführt.

1856: Königin Viktoria von England stiftet das Viktoria-Kreuz, die höchste Tapferkeitsauszeichnung für Soldaten aller Grade.

1886: Mit seinem dreirädrigen Motorwagen macht der deutsche Ingenieur Carl Friedrich Benz das Rennen um das erste Patent für ein benzingetriebenes Fahrzeug. Unabhängig von ihm arbeitet Gottlieb Wilhelm Daimler an der Entwicklung eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor.

1896: In Chicago wird erstmals eine an Brustkrebs erkrankte Frau strahlenbehandelt.

1916: Erster deutscher Zeppelin-Luftangriff auf Paris.

1916: Die italienische Armee räumt die besetzte albanische Hafenstadt Durazzo (Durrës).

1921: In Paris setzen die Alliierten eine in 42 Jahresraten zahlbare Reparationsschuld Deutschlands von 269 Milliarden Goldmark fest.

1936: An der Via Tuscolana in Rom wird der Grundstein für die Filmstadt "Cinecittà" gelegt. Auf einer Fläche von 600.000 Quadratmetern entstehen dreißig Studios.

1946: Der Norweger Trygve Lie wird zum ersten Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt.

1956: Sozialistenchef Guy Mollet wird französischer Ministerpräsident. François Mitterrand gehört der neuen Regierung als Justizminister an.

1956: Im Schauspielhaus Zürich wird die tragische Komödie "Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt uraufgeführt.

1966: Die Beatles geben ihr letztes gemeinsames Konzert in San Francisco.

1991: In den USA (Bethesda) wird die Gentherapie zum ersten Mal zur Krebsbekämpfung angewandt.

1991: In Frankreich tritt Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement aus Protest gegen den Eintritt seines Landes in den Golfkrieg von seinem Amt zurück.

1996: Wenige Tage vor der Wiedereröffnung nach mehrmonatigen Restaurierungsarbeiten, wird Venedigs Opernhaus "Teatro La Fenice" durch ein Feuer zerstört. Das Gebäude brennt zum zweiten Mal nach 1836 ab.

2011: Im Wiener Theater Odeon wird erstmals der "Österreichische Filmpreis" vergeben. Als Gewinner geht dabei Andreas Prochaskas skurriler Streifen "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott" hervor, welcher in allen drei nominierten Kategorien gewinnt und auch als "Bester Spielfilm" ausgezeichnet wird.



Geburtstage: Romain Rolland, frz. Schriftsteller; Nobelpreis 1915 (1866-1944); Alexander Joseph Graf Kolowrat-Krakowsky, öst. Filmpionier (1886-1927); Peter von Siemens, dt. Industrieller (1911-1986); Hans Dichand, öst. Journalist (1921-2010); Abdus Salam, pakistan. Physiker (1926-1996); Patrick Caulfield, brit. Maler (1936-2005); Peter Cornelius, öst. Liedermacher (1951).

Todestage: Sydney Jones, brit. Komponist (1861-1946); Ioannis Metaxas, griech.General/Polit. (1871-1941); Josef Winckler, dt. Schriftsteller (1881-1966); Bruno Marek, Bürgermeister von Wien (1900-1991); Yasushi Inoue, japan. Schriftsteller (1907-1991); Wolfgang Cordan, dt.Schriftst./Archäol. (1909-1966); Max Weiler, öst. Maler und Grafiker (1910-2001); Leif Erickson, US-Filmschauspieler (1911-1986); Jamie Uys, südafrik. Filmemacher (1921-1996); Reinhard Federmann, öst. Schriftst. (1923-1976); Hans Jörg Mauthe, öst. Schriftst. (1924-1986).

Namenstage: Valerius, Gerhard, Franz, Gertraud, Aquilin, Poppo, Gerd, Karl, Rüdiger, Theobald.

Quelle: SN