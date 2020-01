Unter Mittwoch, 29. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1580: König Philipp II. von Spanien befiehlt den Einmarsch seiner Truppen in Portugal, usurpiert den portugiesischen Thron und begründet die Personalunion zwischen den beiden Reichen.

1635: Durch Edikt von König Ludwig XIII. wird in Paris auf Initiative von Kardinal Richelieu die Académie Française als oberstes Aufsichtsorgan zur Kontrolle und Reinigung der französischen Sprache gegründet.

1900: In Chicago wird die "American Baseball League" gegründet.

1930: Unter dem Druck der öffentlichen Meinung entlässt König Alfons XIII. von Spanien den diktatorisch regierenden General Miguel Primo de Rivera.

1935: In Stuttgart wird der Film "Der alte und der junge König" über die Jugend Friedrichs des Großen mit Emil Jannings uraufgeführt.

1945: Im Westen gerät der von der deutschen 1. Armee gehaltene Brückenkopf Colmar unter starken Druck. Südwestlich von Königsberg stoßen Sowjettruppen bis an die Frische Haff durch.

1975: Japan lehnt einen von der Sowjetunion angebotenen Freundschaftsvertrag vor Abschluss eines Friedensvertrages als unangemessen ab.

1975: Die Wiener Polizeidirektion bezieht ihre neue Zentrale am Schottenring, einen der modernsten Polizeiverwaltungssitze Europas.

1990: Regierung und Opposition der DDR verständigen sich angesichts der dramatischen Lage auf eine "Regierung der nationalen Verantwortung". Gegen Honecker wird Anklage wegen Hochverrats erhoben.

2000: Die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft bringt offiziell Besorgnis über eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich zum Ausdruck; die belgische Regierung schlägt ein gemeinsames Vorgehen der 14 Partnerstaaten vor. FPÖ-Chef Haider richtet scharfe Attacken gegen den französischen Präsidenten und die belgische Regierung.

2000: In Montreal einigen sich 135 Staaten im Biosafety-Protokoll auf ein Rahmenabkommen für den internationalen Handel mit gentechnisch veränderten Produkten.

2005: Der aus Ungarn stammende israelische Bestsellerautor Ephraim Kishon stirbt im 81. Lebensjahr in der Schweiz.



Geburtstage: Georg C. Wagenseil, öst. Komponist (1715-1777); Anton Tschechow, russ. Dichter (1860-1904); W. C. Fields, US-Schauspieler, Komödiant (1880-1946); Barnett Newman, US-Maler (1905-1970); Halfdan Rasmussen, dän. Lyriker (1915-2002); Luboš Kohoutek, tschech. Astronom (1935); Maresa Hörbiger, öst. Schauspielerin (1945); Tom Selleck, US-Schauspieler (1945); Julia Stemberger, öst. Schauspielerin (1965); Heather Graham, US-Schauspielerin (1970); Jan Matura, ehem. tschech. Skispringer (1980).

Todestage: Georg III., König v. England (1738-1820); Ernst Moritz Arndt, dt. Schriftst. (1769-1860); Jimmy Durante, US-Filmschauspieler (1896-1980); Ephraim Kishon, ungar.-israel. Schriftsteller/Journalist (1924-2005); Colleen McCullough, austral. Autorin (1937-2015).

Namenstage: Valerius, Gerhard, Franz, Gertraud, Aquilin, Poppo, Gerd, Karl, Rüdiger, Theobald.

Quelle: SN