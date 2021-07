Unter Donnerstag, 29. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1836: Der "Arc de triomphe" auf dem Place d'Étoile in Paris wird fertiggestellt.

1896: Das erste Teilstück der rund tausend Kilometer langen Anatolischen Eisenbahn von Konstantinopel nach Konya, finanziert von der Deutschen Bank, wird eingeweiht.

1901: Die venezolanische Armee schlägt kolumbianische Interventionstruppen zurück, die Aufständische unterstützen wollten.

1921: Adolf Hitler wird Chef der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Er löst Anton Drexler ab, der im Gegensatz zu ihm den parlamentarischen Weg nicht verlassen will.

1946: Der französische Ministerpräsident Georges Bidault eröffnet die Pariser Friedenskonferenz, an der 21 Länder teilnehmen.

1951: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg werden in Bayreuth wieder die Festspiele mit den Werken Richard Wagners eröffnet.

1966: Bei blutigen Unruhen in Nigeria, die Hunderten von Menschen das Leben kosten, wird Staatschef Ironsi von meuternden Soldaten ermordet.

1981: In der Londoner St.-Pauls-Kathedrale werden Prinz Charles und Lady Diana Spencer getraut.

1981: Irans Präsident Abolhassan Banisadr entzieht sich seiner Verhaftung und flieht mit einem Flugzeug nach Frankreich.

1986: Der unter fünffachem Mordverdacht inhaftierte Werner Pinzner erschießt im Hamburger Polizeipräsidium seine Frau, einen Staatsanwalt und sich selbst.

1986: Die am 27.6. auseinandergebrochene Regierung von Bettino Craxi kann neu gebildet werden, die Koalition bleibt bestehen.

1991: Litauen setzt seine Unabhängigkeit in Kraft.

2001: Die japanische Regierungskoalition unter Ministerpräsident Junichiro Koizumi gewinnt die Oberhauswahlen.

2006: EU-Parlamentarier Hans-Peter Martin kündigt seine Kandidatur für die Nationalratswahl am 1.10. an. Seine Bewegung heißt "Liste Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit".



Geburtstage: Budd Boetticher, US-Filmregisseur (1916-2001); Ottilie "Otti" Pfeiffer, dt. Schriftstellerin (1931-2001); Fernando Alonso, span. Formel-1-Weltmeister 2005 und 2006 (1981).

Todestage: Robert Schumann, dt. Komponist (1810-1856); André Spire, frz. Schriftsteller (1868-1966); Edward Gordon Craig, brit. Schauspieler, Bühnenbildner, Zeichner (1872-1966); Ludwig Klages, dt. Philosoph/Psychologe (1872-1956); Aruna Asaf Ali, ind. Freiheitskämpfer (1909-1996); Paul Werner Roth, öst. Industriehistoriker und Montanspezialist (1941-2001).

Namenstage: Martha, Beatrix, Olaf, Ladislaus, Felix, Faustinus, Lucilla, Ingunde, Flora, Wilhelm, Urban, Lupus.