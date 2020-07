Unter Mittwoch, 29. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1030: König Olav der Heilige von Norwegen, Schutzpatron des Landes, fällt bei Stiklestad am Drontheim-Fjord bei dem Versuch, sein Reich zurückzuerobern.

1890: Der niederländische Maler Vincent van Gogh, der sich in einem Anfall von Geistesverwirrung ein Ohr abschnitt, begeht in Auvers-sur-Oise in Frankreich Selbstmord.

1890: In Berlin wird die erste deutsche Arbeiterbühne, die "Freie Volksbühne", gegründet.

1900: Italiens König Umberto I. wird in Monza von dem Anarchisten Gaetano Bresci erschossen. Sein einziger Sohn Viktor Emanuel III. besteigt den Thron.

1925: Werner Heisenbergs Manuskript "Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen" geht bei der "Zeitschrift für Physik" ein.

1945: Die rumänische Regierung gibt die Aufdeckung einer Verschwörung bekannt. Mehrere Politiker der Bauernpartei, der Liberalen und der Sozialdemokraten werden verhaftet.

1975: Der nigerianische Staatschef Yakubu Gowon wird durch einen unblutig verlaufenden Staatsstreich gestürzt.

1975: Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hebt ihre 1964 gegen Kuba beschlossenen Sanktionen wieder auf.

1985: Der sowjetische Parteichef Gorbatschow verkündet ein Moratorium für Kernwaffenversuche bis zum 1.1.1986.

1985: Die Raumfähre Challenger startet mit sieben Astronauten zum 50. bemannten Raumflug der USA, erreicht aber nach Ausfall eines Triebwerks nicht die vorgesehene Umlaufbahn.

1990: Altbundeskanzler Bruno Kreisky stirbt im Alter von 79 Jahren in Wien. Nachdem die SPÖ unter seiner Führung stärkste Partei geworden war, stand der frühere Außenminister (1959-66) 13 Jahre (1970-83) an der Spitze der österreichischen Regierung. Den SPÖ-Ehrenvorsitz legte er 1987 aus Protest gegen die Überlassung des Außenministeriums an die ÖVP nieder.

2000: In Kasachstan wird das ehemalige sowjetische Atombombentestgelände in Semipalatinsk definitiv geschlossen.

2005: Das Wiener Leopold Museum gewährt nackten oder in Badekleidung erscheinenden Besuchern freien Eintritt in die Ausstellung "Die nackte Wahrheit".



Geburtstage: Alexis de Tocqueville, frz. Schriftsteller u. Politiker (1805-1859); Don Redman, US-Jazzmusiker (1900-1964); Eyvind Johnson, schwed. Schriftst., NP 1974 (1900-1976); Dag Hammarskjöld, schwed. Politiker, UNO-Generalsekretär; NP 1961 (1905-1961); Robert Ricci, frz. Unternehmer und Mitgründer des Modehauses "Nina Ricci" (1905-1988); Mikis Theodorakis, griech. Komponist (1925); Paul Taylor, US-Tänzer u. Choreograph (1930-2018); Peter Schreier, dt. Tenor (1935); Jean-Hugues Anglade, frz. Schauspieler (1955).

Todestage: Olaf II. Haraldsson, norweg. König (um 995-1030); Ladislaus der Heilige, König von Ungarn (um 1040-1095); Umberto I., ital. König (1844-1900); Vincent van Gogh, niederl. Maler (1853-1890); John Barbirolli, brit. Dirigent (1899-1970); Bruno Kreisky, öst. Politiker (SPÖ) (1911-1990); Lothar Quinte, dt. Maler (1923-2000); Leo Wallner, öst. Sportfunktionär und ehem. Chef Casinos Austria (1935-2015).

Namenstage: Martha, Beatrix, Olaf, Ladislaus, Felix, Faustinus, Lucilla, Ingunde, Flora, Wilhelm, Urban, Lupus.

Quelle: SN