Unter Samstag, 29. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1734: Österreichische Truppen unter Feldmarschall Claudius Mercy werden in der Schlacht bei Parma von den verbündeten Franzosen und Piemontesen besiegt.

1949: Beginn der Apartheid-Politik in Südafrika.

1959: Papst Johannes XXIII. veröffentlicht die Enzyklika "Ad Petri Cathedram", welche als sein Regierungsprogramm angesehen wird. Er warnt damit die Staatsmänner vor sinnloser Aufrüstung und ruft die nichtkatholischen Christen in das "eigene und gemeinsame Vaterhaus" zurück.

1964: In den USA verbietet ein Bürgerrechtsgesetz Diskriminierungen bei Wahlen und am Arbeitsplatz.

1989: Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) bekräftigt vor dem Nationalrat, dass die Aufrechterhaltung der Neutralität bei einem EG-Beitritt Österreichs "unabdingbar" ist.

1994: Der britische Thronfolger Charles gibt in einem TV-Interview zu, Ehebruch begangen zu haben. Gleichzeitig bestreitet er eine geplante Scheidung von Prinzessin Diana.

1994: Der dritte "Noricum-Prozess" endet mit sieben Schuldsprüchen und einem Freispruch.

1999: Der vom türkischen Geheimdienst aus Kenia verschleppte Chef der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), Abdullah Öcalan, wird von einem Staatssicherheitsgericht auf der Gefängnisinsel Imrali im Marmarameer wegen Hochverrats und zahlreicher Morde zum Tode verurteilt. Das Urteil wird später in lebenslange Haft umgewandelt.

2009: Der geständige Finanzbetrüger Bernard Madoff (71) wird in New York zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt. Seinem Schneeballsystem fielen auch Anleger in Österreich zum Opfer. Der Gesamtschaden wird auf bis zu 65 Mrd. Dollar (43,4 Mrd. Euro) geschätzt.



Geburtstage: Ludwig Babinsky, öst. Komponist (1909-1990); Rafael Kubelík, tschech. Dirigent (1914-1996); Hannsferdinand Döbler, dt. Schriftsteller (1919-2004); Eberhard Jäckel, dt. Historiker (1929-2017); Emmerich Talos, öst. Politologe (1944); Claude Montana, frz. Couturier (1949).

Todestage: Margaret Beaufort, engl. Adelige; Mutter v. Heinrich VII. von England (1443-1509); Graf Claudius Florimund Mercy, öst. Feldmarschall lothr. Herkunft (1666-1734); Erwin Schopper, dt. Pionier der Schwerionenphysik; Gründer d. Instituts für Kernphysik an der Goethe-Universität Frankfurt/Main (1909-2009); Eric Dolphy, US-Jazzmusiker (1928-1964); Jack Unterweger, öst. Prostituiertenmörder (1950-1994).

Namenstage: Peter, Paul, Judith, Salome, Hemma, Gero, Alfred, Anastasius, Marcellus.

Quelle: SN