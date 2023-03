29. März 1998: Nahe Lissabon wird die längste Brücke Europas, die 17,2 Kilometer lange Vasco-da-Gama-Brücke, feierlich eingeweiht

Unter Mittwoch, 29. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

2003: Der italienische Arzt und Seuchenexperte der WHO, Carlo Urbani (1956–2003), entdeckt 2002 den Erreger des „Schweren Akuten Atemwegs-Syndroms“ (SARS). 1999 erhält er als Mitglied der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ den Friedensnobelpreis. 2003 stirbt er an SARS.

1728: Als erste ihrer Art wird die Musikalische Gesellschaft von Edinburgh gegründet.

1858: Beim Rotenturmtor beginnen die Arbeiten zur Abtragung der Wiener Stadtbefestigung, die Kaiser Franz Joseph I. im Dezember 1857 angeordnet hatte.

1868: Uraufführung der Oper "Don Carlos" von Guiseppe Verdi in Darmstadt.

1943: Himmler befiehlt die Deportierung aller niederländischen Zigeuner nach Ausschwitz.

1958: In Zürich findet die Uraufführung von Max Frischs Komödie "Biedermann und die Brandstifter" statt.

1973: Mit dem Abzug der letzten Soldaten beenden die USA ihre militärische Präsenz in Vietnam.

1983: Helmut Kohl (CDU) wird erneut zum Bundeskanzler der BRD gewählt.

1993: Mehr als 2.300 Menschen können während einer Feuerpause aus der ostbosnischen Stadt Srebrenica mit UNO-Lkws evakuiert werden.

1998: Nahe der portugiesischen Hauptstadt Lissabon wird die längste Brücke Europas, die 17,2 Kilometer lange Vasco-da-Gama-Brücke, feierlich eingeweiht.

2003: Irak-Krieg: Erster Selbstmordanschlag auf US-Truppen. Vier Soldaten werden getötet.

2008: Schwerer Busunfall in Oberösterreich auf der Westautobahn (A1): Nach einem mutmaßlichen Sekundenschlaf kommt das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzt über eine Böschung. Ein Insasse stirbt, 43 Personen werden zum Teil lebensgefährlich verletzt.



Geburtstage: Gustav Manker, öst. Regisseur, Bühnenbildner und Theaterdirektor (1913-1988); Pearl Bailey, US-Schauspielerin/Sängerin (1918-1990); Joachim Unmack, dt. Schauspieler (1923-1998); Hans Heinz Hahnl, öst. Journalist/Schriftsteller (1923-2006); John Major, brit. Politiker (1943); Eric Idle, brit. Schauspieler, Filmproduzent, Regisseur, Komponist und Buchautor; "Monty Python" (1943); Vangelis (eig. Evangelios Odysseus Papathanassiou), griech. Elektronik-Instrumentalist, Komponist, Keyboarder und Produzent (1943-2022); Elle MacPherson (eigtl. Eleanor Nancy Gow), austral. Model und Schauspielerin (1963).

Todestage: Timm Kröger, dt. Schriftsteller (1844-1918); Pola Gojawiczyńska, poln. Schriftstellerin (1896-1963); Wolf Schwarz, dt. Filmproduzent (1917-2003); Hans J. Dujsik, öst. Unternehmer; Gründer der Shopping City Süd (SCS) (1924-2003); Josef Mikl, öst. Maler/Grafiker (1929-2008); Enzo Jannacci, ital. Liedermacher (1935-2013); Richard Griffiths, brit. Schauspieler (1947-2013); Carlo Urbani, ital. Arzt und Seuchenexperte der WHO; 1999 Friedensnobelpreis als Mitglied der Organisation "Ärzte ohne Grenzen"; 2002 entdeckt er den Erreger des "Schweren Akuten Atemwegs-Syndroms" (SARS) und stirbt daran (1956-2003).