29. Mai 1917: Österreichische Truppen nehmen die Talsperre Val d'Assa ein.

Unter Sonntag, 29. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

757: Paul I. wird als Nachfolger seines verstorbenen Bruders Stephan II. Papst. Seine Wahl zeigt er nicht mehr wie bis dahin üblich dem byzantinischen Kaiser, sondern dem neuen König des Frankenreiches, Pippin dem Jüngeren (Vater von Karl dem Großen), an.

1157: Die Zisterzienser errichten ihre erste Abtei außerhalb Europas, das Kloster Balamand auf einem Plateau südwestlich von Tripoli im Libanon.

1692: Die französische Flotte wird in den Seeschlachten von Barfleur und La Hougue während des Pfälzischen Erbfolgekriegs von Engländern und Niederländern drastisch dezimiert. Damit wird der Plan von König Ludwig XIV. vereitelt, in England zu landen.

1807: Der reformorientierte türkische Sultan Selim III. wird durch einen Janitscharenaufstand gestürzt. Sein Bruder Mustafa IV. besteigt den Thron. Er lässt Selim umbringen.

1877: Das britische Kriegsschiff "Shah" feuert erstmals kriegsmäßig einen Torpedo ab: Ziel ist das entführte peruanische Panzerschiff "Huáscar".

1917: Österreichische Truppen nehmen die Talsperre Val d'Assa ein.

1922: In Oberammergau beginnen erstmals nach dem Ersten Weltkrieg wieder Passionsspiele.

1942: Hitler empfängt den indischen Nationalistenführer Subhash Chandra Bose. Der frühere Bürgermeister von Kalkutta, der 1937 die Österreicherin Emilie Schenkl in Bad Gastein geheiratet und gegen die deutschen Rassengesetze protestiert hatte, bittet Deutschland um militärische Hilfe gegen die Briten. Hitler nimmt eine ablehnende Haltung ein, stimmt aber zu, aus indischen Kriegsgefangenen ein Freiwilligenkorps ("Legion Freies Indien") zu bilden.

1942: Die meistverkaufte Single-Platte der Welt (25 Mio. in der von Bing Crosby gesungenen Version und 100 Millionen in anderen Versionen), "White Christmas" von Irving Berlin, wird aufgenommen.

1947: Dänemark und die USA nehmen Verhandlungen über Grönland auf.

1957: Österreich hebt den Passzwang für Bürger der Bundesrepublik Deutschland auf. Für die Einreise genügt der Personalausweis.

1957: Den Mitgliedern der österreichischen Broad-Peak-Expedition, Fritz Wintersteller, Marcus Schmuck, Kurt Diemberger und Hermann Buhl gelingt die Erstbesteigung des Broad Peak-Vorgipfels. Den Hauptgipfel erreichen sie erst in einem erneuten Anlauf am 9. Juni.

1962: Das Oberste Gericht Israels verwirft die Berufung Adolf Eichmanns gegen das über ihn verhängte Todesurteil. Der mit der Organisation der Judentransporte in die nazideutschen Massenvernichtungslager beauftragt gewesene SS-"Obersturmbannführer" und "Leiter des Judenreferats im Reichssicherheitshauptamt" war vom israelischen Geheimdienst aus seinem Versteck in Argentinien entführt worden.

1967: Papst Paul VI. kreiert 27 neue Kardinäle. Unter ihnen befindet sich der 47-jährige Krakauer Erzbischof Karol Wojtyla (1978 Papst Johannes Paul II.).

1972: Bei einer Pressekonferenz in Wien wird die Österreichische Sporthilfe, ein Verein des Bundes vertreten durch das für den Sport zuständige Ministerium, der Bundessportorganisation, der Österreichischen Wirtschaftskammer und dem Österreichischen Olympischen Komitee, vorgestellt.

1992: Beitritt der Schweiz zu Weltbank und Internationalem Währungsfonds.

1997: Nach dem Zusammenbruch der Mobutu-Diktatur wird der frühere Rebellenchef Laurent-Désiré Kabila in Kinshasa als Präsident der Demokratischen Republik Kongo vereidigt.

2002: Wegen eines ganztägigen Streiks der Postbus AG stehen in ganz Österreich 1.600 Busse still. Erstmals in der bis dahin 96-jährigen Geschichte legen die rund 3.000 Mitarbeiter die Arbeit nieder. Grund ist die geplante Teilprivatisierung nach der Fusion mit Bahnbus.



Geburtstage: Otto Gebühr, dt. Schauspieler (1877-1954); Louis Leon Thurstone, US-Psychologe (1887-1955); Alfonsina Storni, arg. Dichterin (1892-1938); Erich Wolfgang Korngold, öst. Komponist (1897-1957); John F. Kennedy, 35. Präsident der USA (1917-1963); Karl Ridderbusch, dt. Opernsänger (1932-1997); Alois Kothgasser, öst. Theologe; Erzbischof von Salzburg (2003-2013) (1937); Alwin Schockemöhle, dt. Springreiter (1937); RIK (eig. Karl Richard Benedik), öst. Liedermacher (1962-2011); Semino Rossi, (eigtl. Omar Ernesto Semino), argent.-öst. Schlagersänger (1962); Noel Gallagher, brit. Gitarrist (Oasis) (1967).

Todestage: Georg Wilhelm Pabst, öst. Filmregisseur (1885-1967); Riki Raab, öst. Ballet-Tänzerin (1899-1997); Manuel Noriega, panam. Diktator (1934-2017); Romy Schneider, öst. Filmschauspielerin (1938-1982).

Namenstage: Irmentraut, Maximin, Bona, Gerold, Walram, Irmtrud, Erwin, Alexander, Joachim.