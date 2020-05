Unter Freitag, 29. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1660: Elf Jahre nach der Errichtung der Republik durch Oliver Cromwell wird in England die Monarchie restauriert: Karl II. aus dem Hause Stuart, Sohn des 1649 hingerichteten Königs Karl I., besteigt den Thron.

1895: Erstmals wird ein Pferderennen gefilmt: das englische Epsom-Derby.

1915: Schwerer Bombenangriff österreichisch-ungarischer Flieger auf das Arsenal von Venedig.

1935: Bundeskanzler Schuschnigg wirft der deutschen Regierung Einmischung in innerösterreichische Angelegenheiten vor und fordert Hitler auf, Österreich als gleichberechtigten Staat zu behandeln.

1940: Bei Dünkirchen wird (bis 4. Juni) ein Großteil der alliierten Truppen über den Kanal nach Großbritannien evakuiert (Operation "Dynamo").

1945: Wiederaufnahme der Vorlesungen an der Universität Wien.

1965: Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) übernimmt die Kontrolle in der vom Bürgerkrieg zerrissenen Dominikanischen Republik.

1970: Der argentinische Ex-Präsident Aramburu wird entführt, am 16. Juli wird seine verstümmelte Leiche gefunden.

1975: In der Tschechoslowakei wird Parteichef Gustáv Husák zum Nachfolger des erkrankten Staatspräsidenten Ludvík Svoboda gewählt. Husak ist der erste Slowake an der Spitze des tschechoslowakischen Staates.

1985: Vor dem Endspiel um den Europacup der Landesmeister zwischen dem FC Liverpool und Juventus Turin im Brüsseler Heysel-Stadion kommt es zu schweren, von britischen Schlachtenbummlern ausgelösten Krawallen und einer Panik: 39 Zuschauer kommen dabei ums Leben, mehr als 400 werden verletzt.

1990: In Paris wird die Europäische Bank für Wiederaufbau mit Sitz in London gegründet.

1990: Boris Jelzin wird zum russischen Präsidenten gewählt. Er kritisiert den sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow, dem er vorwirft, die Reformen nicht entschieden genug voranzutreiben.

2010: Der US-Schauspieler und Regisseur Dennis Hopper stirbt im Alter von 74 Jahren in Kalifornien. Der mit "Easy Rider" berühmt gewordene Hollywood-Rebell litt an Prostatakrebs.



Geburtstage: Isaac Albéniz, span. Komponist (1860-1909); Oswald Spengler, dt. Kulturphilosoph (1880-1936); Adolf Frise, dt. Schriftsteller (1910-2003); Karl Münchinger, dt. Dirigent (1915-1990); Fredy Knie, Schweizer Zirkusdirektor (1920-2003); Gary Brooker, brit. Musiker (Procul Harum) (1945); Mike Porcaro, US-Bassist (1955-2015); Melanie Brown, brit. Sängerin ("Spice Girls") (1975).

Todestage: Bartolomeu Dias, portug. Seefahrer und Entdecker (1450-1500); Käthe Recheis, öst. Kinder- und Jugendbuchautorin (1928-2015); Dennis Hopper, US-amer. Schauspieler (1936-2010).

Namenstage: Irmentraut, Maximin, Bona, Gerold, Walram, Irmtrud, Erwin, Alexander, Joachim.

Quelle: SN