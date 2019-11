Unter Freitag, 29. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1814: Die Londoner Zeitung "The Times" wird erstmals mit einer Zylinderdruckmaschine (Schnellpresse) hergestellt.

1864: Sand-Creek-Massaker: 900 US-Kavalleristen metzeln an die 500 Männer, Frauen und Kinder der Cheyenne- und Arapaho-Indianer nieder.

1899: Der FC Barcelona wird vom Schweizer Hans Gamper gegründet.

1929: Der amerikanische Marineleutnant Richard Byrd überfliegt als erster mit einem Flugzeug den Südpol.

1944: In Südungarn erobern sowjetische Truppen die Stadt Pécs (Fünfkirchen).

1974: Wegen gemeinschaftlich versuchten Mordes und versuchter Gefangenenbefreiung werden in Westberlin die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof zu acht und Horst Mahler zu 14 Jahren Haft verurteilt.

1984: Argentinien und Chile unterzeichnen nach päpstlicher Vermittlung im Vatikan ein Abkommen zur Beilegung des Grenzstreits um den Beagle-Kanal an der Südspitze Südamerikas.

1989: Das Parlament der CSSR streicht die führende Rolle der Kommunistischen Partei aus der Verfassung.

1999: Das neu geschaffene nordirische Regionalparlament tritt in Belfast zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

2004: Der Streit um das iranische Atomprogramm ist zumindest vorerst beigelegt: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) verabschiedet "einmütig" eine Resolution, in der die Regierung in Teheran die vollständige Aussetzung der Urananreicherung zusichert.

2004: SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer erhält beim Parteitag einen empfindlichen Dämpfer von seinen Genossen. Er wird mit nur 88,9 Prozent als Partei-Vorsitzender wieder gewählt. 2002 hatte er noch 99,6 Prozent erhalten.

2009: Überraschend deutlich stimmen die Schweizer in einer Volksabstimmung für die Initiative "Gegen den Bau von Minaretten". Die von den Gegnern als verfassungs- und völkerrechtswidrig eingestufte Vorlage wird mit 57,5 Prozent der Stimmen angenommen.



Geburtstage: Joachim Vadianus, schweiz. Humanist (1484-1551); Timm Kröger, dt. Schriftsteller (1844-1918); Frank Zwillinger, öst. Schriftsteller (1909-1989); Stefan Skoumal, öst. Fußballspieler (1909-1983); Joel Coen, US-Regisseur (1954); Rahm Emanuel, US-Politiker, Stabschef von Präsident Barack Obama (1959).

Todestage: António Ferreira, portug. Schriftsteller (1528-1569); Nikolaus Bernoulli, schwz. Mathematiker und Jurist (1687-1759); Giacomo Puccini, ital. Komponist (1858-1924); Philipp Scheidemann, dt. Journ./Pol. (1865-1939); Hans Henny Jahnn, dt. Schriftsteller und Orgelbauer (1894-1959); Franz Jachym, öst. Moraltheologe (1910-1984); Michael Janisch, öst. Schauspieler (1927-2004); John Drew Barrymore, US-Schauspieler (1932-2004).

Namenstage: Friedrich, Jutta, Saturnin, Walter, Jolanda, Christina, Judith, Matthäus, Friederike, Eberhard.

Quelle: SN