29. Oktober 1947: Belgien, die Niederlande und Luxemburg schließen die Benelux-Zollkonvention

Unter Samstag, 29. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1762: "Schlacht bei Freiberg". Im letzten Gefecht des Siebenjährigen Krieges besiegt Prinz Heinrich von Preußen, ein Bruder Friedrichs II. des Großen, die Österreicher unter Andreas Reichsgraf Hadik von Futak.

1787: Wolfgang Amadeus Mozart dirigiert im Prager Ständetheater die Uraufführung seiner Oper "Don Giovanni".

1917: Hungerdemonstrationen in Mailand und Venedig.

1917: Österreichisch-ungarische Truppen erstürmen den Monte San Michele.

1922: Nach dem Marsch auf Rom der Faschisten stürzt die italienische Regierung unter Ministerpräsident Luigi Facta.

1942: Der Alaska-Highway, eine Überlandstraße von Kanada nach Alaska, wird nach siebenmonatiger Bauzeit für den Verkehr freigegeben.

1947: Belgien, die Niederlande und Luxemburg schließen die Benelux-Zollkonvention.

1957: Der kubanische Diktator Fulgencio Batista hebt die Verfassung auf.

1962: Die USA heben die über Kuba verhängte Seeblockade auf.

1972: Arabische Luftpiraten entführen eine Boeing der deutschen Lufthansa und fordern die Freilassung der drei Überlebenden Attentäter des Massakers von München, die daraufhin in Zagreb übergeben werden.

1987: Der geborgene Titanic-Safe wird geöffnet: Der Inhalt enttäuscht.

1997: Der ÖGB-Vizepräsident und bisherige stellvertretende GÖD-Vorsitzende Fritz Neugebauer wird, von den Delegierten der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), mit 89,3 % zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst damit Siegfried Dohr in seinem Amt ab.

2007: Der als "Schachbrett-Mörder" bekannt gewordene russische Serientäter Alexander Pitschuschkin muss für den Rest seines Lebens hinter Gitter: Ein Moskauer Gericht verurteilt den 33-Jährigen zu lebenslanger Haft. Pitschuschkin wird des 48-fachen Mordes schuldig gesprochen. Er hat nach eigener Aussage 64 Menschen töten wollen - so viele wie ein Schachbrett Felder hat.

2017: Ein 66-Jähriger feuert im steirischen Stiwoll mit einer Langwaffe auf seine Nachbarn. Ein 64-Jähriger und eine 55 Jahre alte Frau sterben, eine 68-Jährige wird schwer verletzt. Motiv dürfte ein langwieriger Streit um ein Grundstück gewesen sein. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Schützen, der aber zunächst nicht gefunden werden kann.



Geburtstage: Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, Herzog von Alba, span. Staatsmann (1507-1582); Maximilian Karl Lamoral O'Donnell, Graf von Tyrconell, öst. k.k. Feldmarschallleutnant (1812-1895); Jean Giraudoux, frz. Schriftsteller (1882-1944); Joseph Goebbels, dt. Reichspropagandaminister (1897-1945); Eddie Constantine, US-frz. Schauspieler (1917-1993); Alexander Sinowjew, russ. Schriftsteller (1922-2006); Charlotte Knobloch, Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland 2006-2010; 2005-2013 Vizepräsidentin des WJC (1932); Richard Stephen Dreyfuss, US-Schauspieler (1947); Cornelia Hütter, öst. Skirennläuferin (1992).

Todestage: Louis B. Mayer, US-Filmproduzent (1884-1957); Julien Duvivier, frz. Filmregisseur (1896-1967); Woody Herman, US-Jazzmusiker (1913-1987).

Namenstage: Hermelindis, Narziss, Ferrutius, Engelhard, Elfriede, Melinda, Linde, Abraham, Ingold, Margarete.