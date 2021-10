Unter Freitag, 29. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1591: Mit spanischer Unterstützung wird Kardinal Gian Antonio Facchinetti als Nachfolger von Gregor XIV. zum Papst gewählt. Er nimmt den Namen Innozenz IX. an. Sein Pontifikat dauert nur zwei Monate.

1956: Beginn des Suezkrieges: Überraschender israelischer Angriff auf den Gaza-Streifen und die Suezkanalzone.

1956: Tanger, seit 11. Oktober 1945 internationale Zone, wird an das Königreich Marokko angegliedert.

1961: Die Sowjetunion zündet auf Nowaja Semlja ihre bis dahin größte Kernwaffe, eine 60-Megatonnen-Bombe, in der Atmosphäre.

1976: SED-Chef Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender und damit Staatsoberhaupt der DDR.

1986: In Wien wird das umgebaute und renovierte Praterstadion mit dem Fußballspiel Österreich-Deutschland (4:1) eröffnet. Ab 1992 wird es "Ernst-Happel-Stadion" genannt.

1996: Im Museum für angewandte Kunst in Wien beginnt die zweitägige "Mauerbach-Benefizauktion", bei der im Auftrag der Israelitischen Kultusgemeinde Österreichs jene herrenlosen Kulturgüter versteigert werden, die von Nazis geraubt worden waren und deren Eigentümer nicht mehr ermittelt werden konnten. Der Erlös von mehr als 155 Millionen Schilling kommt bedürftigen Personen, die vom NS-Regime verfolgt wurden, und deren Nachkommen zugute.

2001: In den USA erkrankt eine 51-Jährige aus New Jersey an Hautmilzbrand. Im Gegensatz zu den bisherigen Opfern arbeitet sie weder bei der Post noch bei Medien oder Regierungsstellen.

2006: Die Brasilianer bestätigen in einer Stichwahl Präsident Luiz Inácio Lula da Silva im Amt - trotz Korruptionsvorwürfen gegen seine linke Arbeiterpartei.

2006: Der Franzose Sébastien Loeb steht vorzeitig zum dritten Mal in Serie als Rallye-Weltmeister fest. - Der US-Amerikaner Nicky Hayden wird mit Platz drei beim Saisonfinale in Valencia erstmals Motorrad-Weltmeister in der Königsklasse MotoGP.



Geburtstage: Martin Gusinde, öst. Ethnologe, Anthropologe und kath. Theologe; "Steyler Missionar" (1886-1969); Claire Goll, dt.-frz. Schriftstellerin (1891-1977); Necmettin Erbakan, türk. Politiker (1926-2011); Jon Vickers, kanad. Tenor (1926-2015); Thomas Reiner, dt. Schauspieler (1926); Peter Breuer, dt. Tänzer (1946); Kai-Uwe Ricke, dt. Manager (1961); Winona Ryder, US-Schauspielerin (1971).

Todestage: Joseph Pulitzer, ung.-amer. Journ./Verleger (1847-1911); Richard Seewald, dt.-schweiz. Maler/Autor (1889-1976); Mario Scelba, ital. Politiker (1901-1991); Elisabeth Schwarzhaupt, dt. Politikerin (1901-1986); Arne Tiselius, schwed. Biochemiker, Nobelpreis 1948 (1902-1971).

Namenstage: Hermelindis, Narziss, Ferrutius, Engelhard, Elfriede, Melinda, Linde, Abraham, Ingold, Margarete.