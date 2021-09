Unter Mittwoch, 29. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1066: Der Normannen-Herzog Wilhelm I., der Eroberer, landet mit seinen Truppen in Pevensey bei Hastings in Südengland und erhebt Anspruch auf den Thron.

1911: Italien erklärt der Türkei den Krieg (bis 1912) und erobert Tripolitanien und die Cyrenaika, die Kerngebiete Libyens.

1911: Der niederösterreichische Landtag beschließt die Aufhebung des Lehrerinnenzölibats.

1941: In der Schlucht von Babyn Jar in der Nähe von Kiew werden am 29. und 30. September von deutschen "Einsatzgruppen" 35.000 Juden, darunter viele Frauen und Kinder, erschossen. Insgesamt werden an diesem Ort des Grauens mehr als 100.000 Zivilisten ermordet.

1946: In Hamburg wird das Thalia-Theater mit Shakespeares "Was ihr wollt" wiedereröffnet.

1956: Der neue Südbahnhof in Wien wird feierlich eröffnet.

1956: Frankreichs Ministerpräsident Guy Mollet und der westdeutsche Kanzler Konrad Adenauer einigen sich in Bonn über den Saar-Rückgliederungsvertrag.

1961: Österreich ratifiziert die Konvention der OECD und gehört damit zu den 18 europäischen Gründungsmitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

1981: Präsident Ronald Reagan beauftragt die US-Küstenwache, Flüchtlingsboote aus Haiti abzufangen und zurückzuschicken.

1986: Einen Monat nach seiner Festnahme unter Spionageverdacht kehrt der US-Journalist Nicholas Daniloff in die USA zurück.

2001: Der UNO-Sicherheitsrat verabschiedet in New York einstimmig eine Anti-Terror-Resolution.

2001: In Krems wird das von Gustav Peichl entworfene Karikaturmuseum mit zahlreichen Werken von Manfred Deix eröffnet.

2016: Nach achttägiger Verhandlung am Landesgericht wird Alen R., der 2015 bei einer Amokfahrt durch Graz drei Menschen getötet und 108-fachen Mordversuch begangen hatte, zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Geschworenen entscheiden, dass der 27-Jährige zurechnungsfähig war, obwohl zwei von drei Psychiatern anderer Meinung gewesen waren. Zusätzlich wird eine Einweisung verfügt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.



Geburtstage: Michael Servetus, span. Mediziner, Gelehrter, Humanist und Theologe; Antitrinitarier (1511-1553); Guadalupe Victoria, mex. Politiker; 1824-1829 erster Präsident Mexikos (1786-1843); Carl Duisberg, dt. Chemiker/Industrieller (1861-1935); Ludwig von Mises, US/öst. Nationalökonom (1881-1973); Enrico Fermi, ital. Physiker (1901-1954); Eva Frodl-Kraft, öst. Kunsthistorikerin (1916-2011); Antonio Buero Vallejo, span. Dramatiker (1916-2000); Josef Traxel, dt. Tenor (1916-1975); Trevor Howard, engl. Schauspieler (1916-1988); Anita Ekberg, schwed. Schauspielerin (1931-2015); James Watson Cronin, US-Physiker, Nobelpreis 1980 (1931-2016); Silvio Berlusconi, ital. Medienunternehmer/Politiker (1936); Werner Pochath, öst. Schauspieler (1941-1993); Georg-Dieter von Holtzbrinck, dt. Verleger (1941); Lech Wałęsa, poln. Gewerkschafter/Politiker, Friedensnobelpreis 1983 (1943); Jutta Ditfurth, dt. Soziologin, Publizistin und Politikerin; 1980 Mitbegründerin der Partei "Die Grünen"(1951); Michelle Bachelet, chilen. Politikerin; Staatspräsidentin 2006-10 und 2014-18 (1951).

Todestage: Gellu Naum, rumän. Schriftsteller/Dichter (1915-2001); Nguyên Văn Thiêu, südvietnamesischer Politiker (1923-2001); Helmut Qualtinger, öst. Schriftsteller, Schauspieler, Kabarettist (1928-1986).

Namenstage: Gabriel, Michael, Raphael, Lothar, Michaela, Raphaela, Gabriela, Johannes, Karl, Konrad.