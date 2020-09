Unter Dienstag, 29. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

855: Nach dem Tod von Kaiser Lothar I. wird das Fränkische Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt. Lothar II. erhält das Gebiet zwischen Nordsee und Lothringen, Karl bekommt Burgund und die Provence, Ludwig II. von Italien wird Kaiser.

1650: Der Engländer Henry Robinson eröffnet in der Londoner Threadneedle Street das erste Heiratsvermittlungsbüro.

1945: Die polnische Justiz leitet Untersuchungen gegen den Danziger Bischof Carl Maria Splett ein, der 1939 einen Hitler-freundlichen Hirtenbrief verfasst und die Verwendung der polnischen Sprache in den Kirchen untersagt hatte.

1950: Die Deutsche Demokratische Republik wird Mitglied des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW/Comecon).

1950: In Wien protestieren die westlichen Hochkommissare im Alliierten Rat gegen die Unterstützung der kommunistischen Streikbewegung durch die sowjetische Besatzungsmacht.

1960: Inbetriebnahme des Reaktorzentrums Seibersdorf in Niederösterreich, einer Forschungsstätte für die friedliche Nutzung der Kernenergie.

1990: In New York beginnt der zweitägige Weltkindergipfel. Politiker aus 157 Staaten nehmen daran teil. Pro Jahr sterben 15 Millionen Kinder an Unterernährung.

2000: Nach dem von den Palästinensern als Provokation empfundenen Besuch des israelischen Oppositionsführers Ariel Sharon auf dem Tempelberg brechen in Ost-Jerusalem und dem Westjordanland schwere Unruhen aus.



Geburtstage: Elisabeth Gaskell, brit. Schriftstellerin (1810-1865); Andreas Aschenbach, dt. Maler (1815-1910); Michael Haberlandt, öst. Indologe/Ethnologe (1860-1940); Elfriede Kuzmany, öst. Schauspielerin böhm. Herkunft (1915-2006); Peter Dennis Mitchell, brit. Biochemiker; Nobelpreis 1978 (1920-1992); Václav Neumann, tschech. Dirigent (1920-1995); Johannes Spalt, öst. Architekt (1920-2010); Jerry Lee Lewis, US-Rockmusiker (1935); Gerhard Nenning, öst. Skifahrer (1940-1995); Marianne Mendt, öst. Sängerin (1945); Hubert Neuper, öst. Skispringer (1960).

Todestage: Antonín Jaroslav Puchmajer, tschech. Dichter (1769-1820); Ilja Repin, russ. Maler (1844-1930); Paul Häberlin, schweiz. Philos./Pädagoge (1878-1960); Louis Leon Thurstone, US-Psychologe (1887-1955); Tony Curtis, US-amer. Schauspieler (1925-2010); Hellmuth Karasek, dt. Journalist, Literaturkritiker (1939-2015); Susan Fleetwood, brit. Schauspielerin (1944-1995).

Namenstage: Gabriel, Michael, Raphael, Lothar, Michaela, Raphaela, Gabriela, Johannes, Karl, Konrad.

Quelle: SN