29. September 1987: Die ORF-Fernsehreihe "Universum" wird zum ersten Mal ausgestrahlt

Unter Donnerstag, 29. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1567: In Frankreich beginnt der zweite Religionskrieg zwischen den Hugenotten und König Karl IX. von Valois.

1917: Franz Werfels Neudichtung von "Die Troerinnen" von Euripides wird im königlichen sächsischen Schauspielhaus in Dresden aufgeführt.

1947: Die Vereinten Nationen nehmen eine britische Absichtserklärung entgegen, das Mandat über Palästina aufzugeben. Eine Delegation der palästinensischen Araber fordert die UNO auf, von einer Teilung des Landes zugunsten der zionistischen Ansprüche Abstand zu nehmen.

1962: Das österreichische Zugspitzenhotel brennt bis auf die Grundmauern nieder.

1962: Das Fischereimuseum in Schloss Orth an der Donau wird eröffnet.

1962: Nach 2.717 Vorstellungen auf dem Broadway wird das Musical "My Fair Lady" vom Spielplan abgesetzt.

1967: Papst Paul VI. eröffnet die erste Bischofssynode der katholischen Kirche.

1977: Ein Großbrand im Nebentrakt des Hochhauses am Wiener Parkring fordert zwei Tote.

1982: Das Donaukraftwerk Melk wird in Betrieb genommen.

1982: Die Wiener Außenringautobahn wird dem Verkehr übergeben.

1987: Die ORF-Fernsehreihe "Universum" wird zum ersten Mal ausgestrahlt.

2007: VP-Chef Wilhelm Molterer tut beim Bundestag der Jungen ÖVP kund, dass er für die Volkspartei als Kanzlerkandidat in die nächste Nationalratswahl gehen will. JVP-Obfrau Silvia Fuhrmann erhält trotz Fehlens eines Gegenkandidaten nur 53 Prozent der Delegierten-Stimmen.

2017: Ein oststeirischer Arzt wird im Grazer Straflandesgericht vom Vorwurf des jahrelangen Quälens seiner vier Kinder freigesprochen. Dem Mediziner wurde unter anderem vorgeworfen, sich selbst vor den Augen der Kleinen verletzt zu haben und sie dann gezwungen zu haben, ihm zu helfen. Der Arzt streitet alles ab. Die mit dem nicht rechtskräftigen Urteil unzufriedenen Kinder zeigen danach Richter und Staatsanwalt an.



Geburtstage: Miguel de Cervantes Saavedra, span. Dichter (1547-1616); Alexander Suchowo-Kobylin, russ. Dramatiker (1817-1903); Walter Rathenau, dt. Politiker/Industrieller (1867-1922); Michelangelo Antonioni, ital. Filmregisseur (1912-2007); Lizabeth Scott, (eigtl. Emma Matzo), US-Schauspielerin (1922-2015); Robert Benton, US-Filmregisseur (1932); Ian McShane, brit. Schauspieler (1942).

Todestage: Johannes Engel, öst.-dt. Mediziner, Astronom und Astrologe (1463-1512); Émile Zola, frz. Schriftsteller (1840-1902); Wolfgang Himmelbaur, öst. Botaniker (1886-1937); Hans Habe, dt. Schriftsteller (1911-1977); Carson McCullers, US-Schriftstellerin (1917-1967); Henry Ford II., US-"Autokönig" (1917-1987); Roy Lichtenstein, US-Maler/Grafiker (1923-1997); Lois Maxwell, kanad. Schauspielerin ("Miss Moneypenny" bei James Bond 007) (1927-2007).

Namenstage: Gabriel, Michael, Raphael, Lothar, Michaela, Raphaela, Gabriela, Johannes, Karl, Konrad.