Unter Freitag, 3. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1860: In den USA nimmt der "Pony-Express", ein Postkurier-Reiterstafettendienst, den Betrieb auf. Die Zustelldauer zwischen Missouri und Kalifornien verkürzt sich damit von einem Monat auf elf Tage. Es werden 160 Poststationen eingerichtet.

1910: Der deutsche Ballon "Pommern" mit dem Reichstagsabgeordneten Werner Delbrück stürzt in die Ostsee. Der 42-jährige Politiker und zwei Begleiter ertrinken, ein vierter Insasse überlebte.

1925: In Wien wird Bruno Granichstaedtens Operette "Der Orlow" uraufgeführt.

1945: Sowjetische Truppen rücken bis auf zehn Kilometer an Wien heran und nehmen Baden ein.

1945: Proklamation von US-General Dwight Eisenhower, dem Oberkommandierenden der Alliierten im Westen, an die deutsche Zivilbevölkerung: "Wir werden den deutschen Militarismus, der den Weltfrieden immer wieder gestört hat, ausmerzen!"

1955: In der belgischen Stadt Lüttich ( Liège) kommen bei einem Kino-Brand 39 Menschen ums Leben.

1975: Der sowjetische Schachspieler Anatoli Karpow wird kampflos Weltmeister, weil US-Titelverteidiger Bobby Fischer die Herausforderung nicht annimmt.

1985: Die französische Linksregierung unter Premierminister Laurent Fabius beschließt die Einführung des reinen Verhältniswahlrechts. (Nach dem Machtwechsel 1986 kehren die bürgerlichen Parteien zum Mehrheitswahlrecht zurück.)

1990: In einem in der Geschichte seines Landes einmaligen Akt legt Belgiens König Baudouin I. für 48 Stunden sein Amt nieder, um das von ihm abgelehnte Gesetz zur Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs nicht beurkunden zu müssen.

1990: Der Reformkommunist und frühere Außenminister Petar Mladenow wird von der Nationalversammlung in Sofia einstimmig zum Präsidenten Bulgariens gewählt. Er hatte bereits im Herbst 1989 den langjährigen Machthaber Todor Schiwkow abgelöst.

2000: Japans Ministerpräsident Keizo Obuchi fällt nach einem Schlaganfall ins Koma.

2000: Der als Kriegsverbrecher gesuchte frühere bosnisch-serbische Parlamentspräsident Momčilo Krajišnik wird von der internationalen Friedenstruppe SFOR verhaftet.

2010: Der neue Tablet-Computer "iPad" der Firma Apple wird in den Vereinigten Staaten eingeführt. Am 23. Juli startet der Verkauf in Österreich.



Geburtstage: Camille Chamoun, libanes. Politiker, Staatspräsident 1952-58 (1900-1987); Piet de Jong, niedl. Politiker (1915-2016); Helmut Kohl, dt. Politiker (1930-2017); Max Frankel, US-Journalist (1930); Leona Lewis, britische Sängerin (1985).

Todestage: Kurt Weill, dt. Komponist (1900-1950); Sarah ("Sassy") Vaughan, US-Jazzsängerin (1924-1990).

Namenstage: Richard, Gangolf, Liudbirg, Irene, Christian, Darinus, Elisabeth, Elsa, Dorothea, Heinrich, Konrad.

Quelle: SN