Unter Mittwoch, 3. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1559: Im Frieden von Cateau-Cambrésis, der den Krieg zwischen Frankreich und Spanien beendet, verzichtet der französische König Heinrich II. auf seine Ansprüche in Italien und Burgund.

1849: Eine Abordnung der Frankfurter Nationalversammlung bietet König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen nochmals die deutsche Kaiserkrone an, die dieser am 28. April definitiv ablehnt.

1899: In Carrol County im US-Staat Maryland wird erstmals ein fahrbares Postamt eingesetzt.

1919: Die Nationalversammlung in Wien beschließt die Enteignung des Vermögens der entthronten Dynastie Habsburg-Lothringen sowie die Abschaffung des Adels und der Todesstrafe (Ausnahme ist das Standrecht).

1929: In Berlin wird Robert Musils Schauspiel "Die Schwärmer" uraufgeführt.

1944: Das in einem norwegischen Fjord liegende deutsche Schlachtschiff "Tirpitz" wird von britischen Militärflugzeugen angegriffen und beschädigt. 122 Mitglieder der Besatzung kommen ums Leben.

1949: Israel und Transjordanien vereinbaren einen Waffenstillstand.

1949: In Konstanz wird der erste Fall von Rauschgiftschmuggel nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland aufgedeckt.

1964: In Südrhodesien (heute Simbabwe) wird der rechtsextreme Politiker Ian Smith, Verfechter der weißen Minderheitsherrschaft, Premierminister. (1965 proklamiert er einseitig die völkerrechtlich unwirksame Unabhängigkeit von der britischen Krone).

1979: Die Volksrepublik China gibt die Nichtverlängerung des 1980 auslaufenden und seit den frühen 1960er-Jahren gegenstandslos gewordenen Freundschaftsvertrages mit der UdSSR aus dem Jahr 1950 bekannt.

1984: Zusammen mit zwei sowjetischen Kosmonauten fliegt Rakesh Sharma als erster Inder in den Weltraum.

1999: Kosovo-Krieg: Die NATO greift erstmals das Zentrum von Belgrad mit Marschflugkörpern an.

2004: Hunderttausende demonstrieren in deutschen Städten gegen die Sozialreformen der rot-grünen Regierung.

2009: Bei einem Amoklauf erschießt ein vietnamesischer Einwanderer in einem Sozialzentrum in Binghamton, im Bundesstaat New York, 13 Menschen, anschließend tötet er sich selbst.



Geburtstage: Marlon Brando, amer. Schauspieler (1924-2004); Juri Koroljow, russ. Maler (1929-1992); Poul Schlüter, dän. Politiker (1929); Jane Goodall, brit. Ethnologin u. Verhaltensforscherin (1934); Bjarne Riis, dänischer Radrennfahrer (1964).

Todestage: Juliusz Slowacki, poln. Dichter (1809-1849); Agostinho da Silva, portug. Philosoph (1906-1994); Wilfried Zeller-Zellenberg, öst. Schriftsteller (1910-1989).

Namenstage: Richard, Gangolf, Liudbirg, Irene, Christian, Darinus, Elisabeth, Elsa, Dorothea, Heinrich, Konrad.

Quelle: SN