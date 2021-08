Unter Dienstag, 3. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

881: Der westfränkische Karolingerkönig Ludwig III. siegt bei Saucourt über die Normannen.

1881: Die Buren erlangen unter britischer Oberhoheit die Selbstständigkeit zurück, die südafrikanische Transvaal-Republik wird wiederhergestellt.

1916: Der irische Freiheitskämpfer Sir Roger Casement wird von den Engländern in London wegen Hochverrats hingerichtet.

1916: In Österreich-Ungarn wird eisernes Geld ausgegeben.

1986: Prinzessin Caroline von Monaco bringt in Monte Carlo ihr zweites Kind, eine Tochter namens Charlotte, zur Welt.

2011: Beginn des Prozesses gegen den ehemaligen Staatspräsidenten Muhammad Hosni Mubarak. Der schwerkranke ehemalige Staatschef, welcher wegen Korruption, tödlicher Gewalt gegen Demonstranten und Amtsmissbrauchs angeklagt ist, wohnt dem Prozess im Krankenbett bei. Am 02.06.2012 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt.



Geburtstage: James Wyatt, brit. Baumeister (1746-1813); Joseph Paxton, brit. Baumeister (1801-1865); Elisha Otis, US-Erfinder (Aufzug) (1811-1861); Maria Kahle, dt. Lyrikerin (1891-1975); Stephan Kardinal Wyszyński, kath. Primas v. Polen (1901-1981); Hertha Feiler, dt. Schauspielerin (1916-1970); Tony Bennett, US-Sänger (1926); Erich Hof, öst. Fußballtrainer (1936-1995).

Todestage: Reinhold Begas, dt. Bildhauer (1831-1911); Roger Casement, irischer Freiheitskämpfer (1864-1916); Hans Holt, öst. Schauspieler (1909-2001); Otmar Emminger, ehem. dt. Bundesbankpräsident (1911-1986); Elisabeth Schwarzkopf, öst. Sopranistin (1915-2006).

Namenstage: Lydia, Stefan, Bernhelm, August, Benno, Burkhard, Nirodemus, Salome, Petrus, Dalmatius.