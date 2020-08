Unter Montag, 3. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

30 v. Chr.: Römische Truppen erobern Alexandria. Ägypten wird römische Provinz.

1295: Der englische König Edward I. beruft das Model Parliament (Muster-Parlament) ein und begründet dies mit dem Satz: "Was alle angeht, muss auch von allen gebilligt werden."

1530: Vor dem Augsburger Reichstag wird die "Confutatio pontificia", die Widerlegung der "Confessio Augustana", verlesen.

1830: In Berlin wird das von Karl Friedrich Schinkel erbaute Alte Museum eröffnet.

1900: Der preußische Kriegsminister Heinrich von Goßler erlässt eine Verordnung, die den Heeresangehörigen verbietet, sozialdemokratische Schriften zu lesen oder zu verbreiten.

1930: Erste Großreportage der RAVAG mit dem Titel "Das festliche Salzburg".

1930: Auf dem Schauinsland bei Freiburg wird eine neue Drahtseilbahn mit einem endlos rotierenden Zugseil in Betrieb genommen.

1935: Die Großglockner-Hochalpenstraße wird nach fünfjähriger Bauzeit eröffnet. Der Bau verschlang 25,8 Millionen Schilling.

1940: Der Oberste Sowjet verabschiedet das Gesetz über die Aufnahme der Litauischen SSR in die UdSSR. Das Gesetz über die Eingliederung Lettlands folgt am 5.8., das über Estland am 6.8.

1975: Bei einem Flugzeugunglück in der marokkanischen Stadt Agadir sterben 189 Menschen.

1985: Bei einem Zugsunglück bei Figeac in Mittelfrankreich kommen 33 Menschen ums Leben.

1990: Árpád Göncz, der Kandidat der oppositionellen Freien Demokraten, wird vom ungarischen Parlament zum Staatspräsidenten gewählt.

2000: Das Erbgut des gefährlichen Cholera-Bakteriums ist entziffert.

2000: Der Gouverneur von Texas, George W. Bush, wird in Philadelphia von über 2.000 Parteidelegierten zum Präsidentschaftskandidaten der US-Republikaner nominiert.



Geburtstage: Friedrich Wilhelm III., König von Preußen (1770-1840); Dolores del Rio, US-Schauspielerin (1905-1983); Franz König, öst. Kardinal (1905-2004); P.D. James, brit. Schriftst. (1920-2014); Eduard Gitsch, öst. Gynäkologe (1920-2013); Martin Sheen, US-Schauspieler (1940); John Landis, US-Schauspieler und Regisseur (1950).

Todestage: Jakob II., König von Schottland von 1437-1460 (1430-1460); Wenzel Müller, öst. Komponist (1767-1835); Agenor Graf Gołuchowski, öst. Staatsmann (1812-1875); Vladimir Jabotinsky, zion. Schriftst./Politiker (1880-1940); Mosco Carner (eig. Cohen), brit. Musikwiss. öst. Herkunft (1904-1985); Ida Lupino, brit. Schauspielerin (1914-1995); Johanna Quand, dt. Unternehmerin u. BMW-Großaktionärin (1926-2015); Theo Grüner, öst. Fußballspieler (1976-2010).

Namenstage: Lydia, Stefan, Bernhelm, August, Benno, Burkhard, Nirodemus, Salome, Petrus, Dalmatius.

