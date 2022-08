3. August 1992: Nach 24-jährigem Zögern tritt Frankreich dem Atomwaffensperrvertrag bei.

Unter Mittwoch, 3. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1492: Christoph Kolumbus startet mit den Karavellen "Nina", "Pinta" und "Santa Maria" von Los Palos an der spanischen Südküste zu seiner ersten Entdeckungsreise (bis 15.3.1493), in deren Verlauf er nach Kuba und Hispaniola gelangt.

1932: Der Rowohlt-Verlag kündigt Essays von René Schickele unter dem Titel "Die Grenze" an.

1937: Göring lässt als preußischer Ministerpräsident alle öffentlichen Kunstsammlungen überprüfen und alle Werke der angeblich "entarteten Kunst" entfernen.

1937: In Berlin wird der Film "Sieben Ohrfeigen" mit Lilian Harvey und Willy Fritsch uraufgeführt.

1992: Außenminister Alois Mock (ÖVP) verlangt eine internationale militärische Aktion gegen die "serbische Aggression" in Bosnien-Herzegowina.

1992: Nach 24-jährigem Zögern tritt Frankreich dem Atomwaffensperrvertrag bei.

2007: Vermutete Geheimabsprachen über Rüstungsgeschäfte mit Libyen in Verbindung mit der Freilassung der bulgarischen Krankenschwestern setzen den französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy innen- wie europapolitisch unter Druck.



Geburtstage: Erzherzog Albrecht, öst. Feldherr (1817-1895); Haakon VII., König von Norwegen (1872-1957); Anna Exl, öst. Theaterschauspielerin und

-intendantin (1882-1969); Ernst Deutsch-Dryden, öst. Grafik- und Modedesigner (1887-1938); Rudolf Gnägi, schweiz. Politiker (1917-1985); Kurt Zips, öst. Schauspieler (1922-1988); Hugo Simon, öst. Springreiter (1942); Doris Bures, öst. Politikerin (SPÖ) (1962); Martin "Mini" Bydlinski, öst. Kabarettist (1962); Camilla Nilsson, schwed. Skifahrerin (1967); Mathieu Kassovitz, frz. Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor (1967); Óscar Pereiro, ehem. span. Radrennfahrer (1977); Tom Brady, US-amer. Footballspieler (1977); Robert Stadlober, öst. Schauspieler, Musiker und Sänger (1982).

Todestage: Eugène Sue, frz. Schriftsteller (1804-1857); Paul Löbe, dt. Politiker (1875-1967); Kurt Feltz, dt. Schlagertexter (1910-1982); Makarios III., griech.-orth. Erzbischof und Staatspräsident Zyperns (1913-1977); Robert Hardy, brit. Schauspieler (1925-2017); Ángel Nieto, span. mehrfacher Motorrad-Weltmeister (1947-2017); Peter Oswald, öst. Kulturmanager; Intendant des "steirischen herbst" 2000-2005 (1953-2017).

Namenstage: Lydia, Stefan, Bernhelm, August, Benno, Burkhard, Nirodemus, Salome, Petrus, Dalmatius.