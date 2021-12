Unter Freitag, 3. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1591: In Hamburg gehen erstmals 101 Personen, zumeist Brauer, eine Feuerversicherung auf Gegenseitigkeit ein.

1836: Bei Great Corby/England ereignet sich die erste Zugentgleisung mit Todesfolge: Drei Menschen sterben bei dem Unglück.

1916: Erster Weltkrieg: Der Oberkommandierende der französischen Streitkräfte, General Joseph Joffre, dem unter anderem der rücksichtslose Einsatz seiner Soldaten vorgeworfen wird, wird durch General Robert Nivelle ersetzt.

1926: Der "Manchester Guardian" berichtet ausführlich über geheime Verbindungen zwischen der deutschen Reichswehr und der sowjetrussischen Roten Armee.

1956: England und Frankreich geben ihren Beschluss bekannt, ihre Truppen ohne Bedingungen endgültig aus Ägypten abzuziehen.

1971: Ausbruch des dritten indisch-pakistanischen Krieges, der am 17. Dezember mit der Niederlage Pakistans endet.

1981: UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim verzichtet auf die Kandidatur für eine dritte Amtsperiode, nachdem China die Forderung nach Berufung eines Nichteuropäers erhoben hat.

1991: Der Ägypter Boutros Boutros-Ghali wird von der UNO-Vollversammlung als Nachfolger von Javier Pérez de Cuéllar zum neuen UNO-Generalsekretär gewählt. Er tritt sein Amt am 1. Jänner 1992 an.

1996: US-Wissenschafter entdecken Anzeichen für ein Wasservorkommen auf dem Mond.

2001: Die UNO-Vollversammlung bekräftigt das Recht des palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat.

2006: Jubeltag für Österreichs nordische Skisportler. Sowohl der nordische Kombinierer Christoph Bieler als auch der erst 16-jährige Skispringer Gregor Schlierenzauer feiern in Lillehammer binnen weniger Stunden ihren jeweils ersten Weltcup-Sieg.

2011: Der Entertainer Thomas Gottschalk, welcher seit 1987 "Wetten, dass..?" moderiert, präsentiert zum letzten Mal die Unterhaltungsshow. Sein Nachfolger wird Markus Lanz.



Geburtstage: Eduard Bendemann, dt. Historienmaler (1811-1899); Adolf von Lieben, öst. Chemiker (1836-1914); Carlo Schmid, dt. Jurist/Politiker (1896-1979); Hans Otte, dt. Komponist und Pianist (1926-2007); Franz Josef Degenhardt, dt. Schriftsteller/Liedermacher (1931-2011); Hendrik Gerardus Joseph "Joop" Zoetemelk, niederl. Radrennfahrer (1946); Charly Muhamed Huber, dt. Schauspieler (1956); David Villa, span. Ex-Fußballspieler (1981).

Todestage: Hermann Goetz, dt. Komponist (1840-1876); Christian Sinding, norweg. Komponist (1856-1941); Siegfried Jacobsohn, dt. Publizist (1881-1926); Alexandr Rodtschenko, russ. Maler (1891-1956); Horst Winter, dt.-öst. Sänger (1914-2001); Georges Duby, frz. Kulturhistoriker (1919-1996); Babrak Karmal, afghan. Politiker (1929-1996).

Namenstage: Franz Xaver, Gerlinde, Walfried, Emma, Imma, Jason, Claudius, Gregor, Modestus.