3. Jänner 1778: In der Wiener Konvention wird Niederbayern Österreich zugesprochen

Unter Dienstag, 3. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1698: In Rom kommt Pietro Metastasio zur Welt, den Kaiser Karl VI. 1729 als Hofdichter nach Wien rief. Seine Operntexte wurden von den bedeutendsten Komponisten seiner Zeit vertont.

1778: In der Wiener Konvention wird Niederbayern Österreich zugesprochen.

1868: In Japan geht die politische Gewalt nach der Abdankung des letzten erblichen Shogun (Kronfeldherrn), Yoshinobu, wieder auf den Kaiser über. Unter der Regierungsdevise "Meiji" (Erleuchtete Herrschaft) übernimmt Kaiser Mutsuhito die Macht.

1913: Die k. u. k. Klassenlotterie wird mit "Gesetz betreffend die Aufhebung des Zahlenlottos und die Einführung der Klassenlotterie" in beiden Reichshälften der Österreichisch-Ungarischen Monarchie eingeführt.

1918: Der litauische Nationalrat proklamiert die Unabhängigkeit Litauens.

1923: In Ostböhmen verstirbt der tschechische humoristische Autor Jaroslav Hašek, Schöpfer der Figur des "braven Soldaten Schwejk".

1993: In Deutschland muss der FDP-Politiker Jürgen Möllemann wegen der sogenannten "Briefbogenaffäre" als Vizekanzler und Wirtschaftsminister zurücktreten.

1998: Der ehemalige Wiener Erzbischof Hans Hermann Kardinal Groër legt sein Amt als Prior des Benediktinerklosters von Maria Roggendorf im Weinviertel zurück, nachdem ihm vorgeworfen wurde, einen Schüler sexuell belästigt zu haben.

2003: Nachdem sie bei den vorgezogenen Nationalratswahlen vom 24. November erstmals seit 1970 nicht mehr stimmenstärkste Partei geworden ist, legt die SPÖ die Bedingungen für einen etwaigen Regierungseintritt fest (Strikte Absage an Abfangjäger, Unfallrentenbesteuerung, Studien- und Ambulanzgebühren).

2003: In Brasilien wird der sozialistische Ex-Gewerkschaftsführer Luiz Inácio "Lula" da Silva als neuer Staatspräsident vereidigt.



Geburtstage: Pietro Antonio Metastasio (eigtl. Trapassi), ital. Dichter (1698-1782); Marie Arnsburg, öst. Malerin (1853-1940); Clement Attlee, 1. Earl Attlee, brit. Politiker, Labour-Führer und Premierminister (1883-1967); Dorothea Wieck, dt. Schauspielerin (1908-1986); Karl Österreicher, öst. Dirigent (1923-1995); Gregor Bloeb, öst. Theater-, Film- und Fernsehschauspieler (1968).

Todestage: Jaroslav Hašek, tschech. Schriftsteller (1883-1923); Rose Ausländer, öst. Schriftstellerin (1901-1988); José María Gironella, span. Schriftsteller (1917-2003); Franz Muxeneder, öst. Schauspieler (1920-1988).

Namenstage: Genoveva, Gordian, Adelheid, Enoch, Odilo, Gordius, Irmina, Adula, Hermine, Adele, Daniel.