Unter Freitag, 3. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1795: Österreich schließt mit Russland einen Geheimvertrag über die dritte Teilung Polens.

1805: In Wien findet beim Fürsten Lobkowicz die private Uraufführung von Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 3, Es-Dur, Op. 55, ("Eroica") statt.

1815: Österreich, Großbritannien und Frankreich schließen ein Verteidigungsbündnis gegen Preußen und Russland.

1915: Deutsche Truppen setzen bei Bolimów/Polen an der russischen Front erstmals in einem Krieg Tränengas ein.

1925: Italiens faschistischer Regierungschef Benito Mussolini schaltet die Opposition aus und lässt ihre führenden Vertreter verhaften.

1935: Bei einer Volksabstimmung im Saarland sind 95 Prozent für eine Wiedervereinigung mit Deutschland.

1990: Der gestürzte panamesische Militärmachthaber General Noriega wird nach der amerikanischen Invasion in die USA gebracht, um wegen Beteiligung am internationalen Suchtgifthandel vor Gericht gestellt zu werden.

2000: In Kroatien verlieren die seit der Unabhängigkeit regierenden HDZ-Rechtsnationalisten des verstorbenen Staatschefs Franjo Tudjman die Parlamentswahlen.



Geburtstage: Johann Baptist Zimmermann, dt. Maler (1680-1758); Henry Handel Richardson (eigtl. Ethel F. Lindesay R.), austral. Schriftstellerin (1870-1946); John Sturges, US-Regisseur (1910-1992); Siegfried Buback, dt. Jurist, RAF-Opfer (1920-1977); Luigi Blau, öst. Architekt, Möbeldesigner (1945); Stephen Stills, US-Rockmusiker (1945); Victoria Principal, US-Schausp. nach anderen Angaben *1950 (1945).

Todestage: Luca Giordano, ital. Maler (1634-1705); Josiah Wedgwood, engl. Kunstkeramiker (1730-1795); Victor Sjöström, schwed. Filmregisseur (1879-1960); Victor Kraft, öst. Philosoph (1880-1975); Alois Wiesinger, öst. Missionar (1885-1955); Robert Neumann, öst. Schriftsteller (1897-1975); Kurt Kuch, öst. Journalist und Buchautor (1972-2015).

Namenstage: Genoveva, Gordian, Adelheid, Enoch, Odilo, Gordius, Irmina, Adula, Hermine, Adele, Daniel.

Quelle: SN