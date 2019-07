Unter Mittwoch, 3. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1819: In Nordamerika wird die erste Sparkasse, die "Bank for Savings" in New York, eröffnet.

1849: Französische Truppen erobern gegen den erbitterten Widerstand der republikanischen Freiheitskämpfer unter der Führung von Giuseppe Garibaldi Rom. Die im Februar 1849 ausgerufenen Römische Republik wird zerschlagen.

1884: Um einen Richtwert für die Beurteilung der Aktienkursschwankungen zu erhalten, entwickelt Charles Dow den ersten US-amerikanischen Aktienindex, den "Dow Jones Average".

1904: Im US-Staat Illinois entgleist wegen falscher Weichenstellung ein Expresszug - 20 Tote und über 50 Verletzte.

1914: Aufnahme des Fernsprechverkehrs zwischen New York und San Francisco (Entfernung 4.500 km).

1919: Im Streit um die Staatsflagge bestimmt die deutsche Nationalversammlung Schwarz-Rot-Gold, die Farben der Revolution von 1848, zu neuen Reichsfarben. Durch einen Kompromiss bleibt die Handelsflagge schwarz-weiß-rot.

1924: Joseph Roth veröffentlicht seinen Roman "Hotel Savoy", Metapher für eine verworrene Zeit nach dem Untergang der Donaumonarchie und deren sonderbare Existenzen.

1944: Sowjetische Truppen befreien die weißrussische Hauptstadt Minsk von deutscher Okkupation.

1949: Die tschechoslowakische Regierung verweist die in Prag tätigen Korrespondenten führender amerikanischer und britischer Medien des Landes.

1954: Die Weltliche Schatzkammer in der Wiener Hofburg mit den (nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgegebenen) Reichsinsignien des Heiligen Römischen Reiches, sowie den Kleinodien des Ordens vom Goldenen Vlies und der österreichischen Kaiserkrone wird wieder eröffnet.

1959: In Brüssel findet die kirchliche Trauung von Prinz Albert, Fürst von Lüttich (dem heutigen König Albert II. von Belgien) mit der 21 Jahre alten italienischen Prinzessin Paola Ruffo di Calabria, Tochter von Don Fulco, Herzog von Guardia Lombarda, statt.

1969: Brian Jones, ein Gründungsmitglied der britischen Rockgruppe "Rolling Stones", ertrinkt in einem Swimmingpool nach übermäßigem Drogenkonsum.

2004: Marija Scharapowa gewinnt sensationell das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Die erst 17-jährige Russin bezwingt die topgesetzte Titelverteidigerin Serena Williams 6:1,6:4.

2009: Das japanische Parlament erhebt per Gesetz Anspruch auf die von Russland besetzten Kurilen-Inseln. Das Gesetz erklärt das Gebiet zum "integralen Bestandteil" Japans.



Geburtstage: Leoš Janácek, tschech. Komponist (1854-1928); Ernst Fischer, öst. Politiker u. Schriftsteller (KPÖ) (1899-1972); Stavros Niarchos, griech. Großreeder (1909-1996); Manfred Bieler, dt. Schriftsteller (1934-2002); Brigitte Fassbaender, dt. Opernsängerin (1939); László Kovács, ungar. Politiker (1939); Stephan Zünd, schwz. Skispringer (1969); Gedeon Burkhard, dt. Schauspieler (1969).

Todestage: Theodor Herzl, öst.-jüd. Schriftsteller (Begründer des politischen Zionismus) (1860-1904); Hermann Grabner, öst. Komponist u. Musiktheoretiker (1886-1969); John Crowe Ransom, US-Schriftsteller (1888-1974); Raoul Salan, frz. General (1899-1984); Marion Williams, US-Sängerin (1927-1994); Lewis Hoad, austral. Tennisspieler (1934-1994); Andrijan Nikolajew, russ. Kosmonaut (1929-2004).

Namenstage: Thomas, Kornelius, Raimund, Joseph, Bertram, Helidor, Leo, Bernhardin, Ramona, Anatol.

Quelle: SN