Unter Mittwoch, 3. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1925: Die von der Gemeinde Wien übernommene Wiener Stadtbahn wird in Teilabschnitten elektrifiziert.

1935: In den USA läuft der erste Film im Technicolor-Verfahren an: Rouben Mamoulians Streifen "Becky Sharp".

1940: Die Alliierten schließen die Evakuierung von fast 240.000 britischen, französischen und belgischen Soldaten von Dünkirchen nach England ab. Deutsche Truppen erreichen den Stadtrand von Dünkirchen. Hitler stiftet als neuen Orden das "Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes".

1950: Mit der Besteigung des 8.078 m hohen Annapurna im Himalaya gelingt den Franzosen Herzog und Lachenal erstmals die Bezwingung eines Achttausenders.

1965: Der Astronaut Edward White verlässt als erster Amerikaner ein Raumschiff und bewegt sich mit Hilfe eines Rückstoßantriebs an einem Seil durch den Weltraum.

1970: Einem US-Wissenschafter-Team unter Nobelpreisträger Har Gobind Khorana gelingt erstmals die synthetische Herstellung eines Gens.

1985: Rumänien bürgert rund 1.000 Menschen aus und schiebt sie über Ost-Berlin in den Westen ab.

1995: Die Verteidigungsminister von 15 EU- und NATO-Staaten beschließen die Bildung einer schnellen Eingreiftruppe von etwa 5.000 Mann für Bosnien-Herzegowina.

2005: Der Schauspieler Leon Askin stirbt 97-jährig in Wien. Nach Jahren im US-Exil kehrte der in Wien als Leo Aschkenasy geborene und vor den Nazis in die USA geflüchtete Hollywoodstar 1994 in seine Heimatstadt zurück.

2010: Eine schwere Gasexplosion in St. Pölten fordert fünf Todesopfer. Ursache für die Explosion eines Wohnhauses an der Ecke Munggenaststraße - Spratzerner Kirchenweg ist ein massives Leck in einer Leitung. Erhebungen zufolge war im Kreuzungsbereich der Gaszuleitung mit drei 20 kV-Leitungen ein Kurzschluss aufgetreten. Ein Lichtbogen brannte das darunter befindliche Gasrohr durch, woraufhin stundenlang Gas austrat.

2010: Bei einem Amoklauf im Nordwesten Englands erschießt ein Taxifahrer aus seinem Auto wahllos elf Menschen und seinen Zwillingsbruder. Danach tötet er sich selbst. Elf Personen werden schwer verletzt.



Geburtstage: Georg V., König von England (1865-1936); Kurt Steyrer, öst. Politiker (1920-2007); Gerhard Zwerenz, dt. Schriftsteller (1925-2015); Tony Curtis, US-Schauspieler (1925-2010); Michael Hampe, dt. Opernintendant (1935); Suzi Quatro, US-Rocksängerin (1950); Thomas Ohrner, dt. Schauspieler (1965); Amauri, brasilianischer Fußballspieler (1980).

Todestage: Georges Bizet, franz. Komponist (1838-1875); Roberto Longhi, ital. Kunsthistoriker (1890-1970); Eisaku Satō, japanischer Politiker (1901-1975); Merton H. Miller, US-amer. Ökonom; Nobelpreis 1990 (1923-2000); Horst Brandstätter, dt. Unternehmer (Playmobil) (1933-2015); Rue McClanahan, US-amer. Schauspielerin (1934-2010).

Namenstage: Karl, Klothilde, Erasmus, Hildeburg, Paula. Konstantin, Helene, Isaak.

Quelle: SN