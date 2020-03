Unter Dienstag, 3. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1875: Auf der Victoria-Eisbahn in Montreal kommt es zum ersten organisierten Eishockeyspiel in Kanada.

1875: In Paris wird die Oper "Carmen" von Georges Bizet uraufgeführt.

1910: In Berlin erscheint die erste Nummer der Wochenschrift "Sturm", die zu einem der wichtigsten Sprachrohre des Expressionismus in Deutschland wird.

1910: In der Medizinischen Gesellschaft in Magdeburg berichtet Konrad Alt über die erfolgreiche Behandlung von 27 Syphilis-Patienten mit dem Medikament "Salvarsan" des Serologen Paul Ehrlich. Es ist das erste Chemotherapeutikum der Welt.

1970: Nach seiner Niederlage bei den Nationalratswahlen unterbreitet Bundeskanzler Josef Klaus dem Bundespräsidenten Franz Jonas das Rücktrittsgesuch der ÖVP-Alleinregierung.

1985: Die britische Bergarbeitergewerkschaft bricht nach fast einjähriger Dauer den längsten Arbeitskampf der britischen Geschichte ab.

1995: Der Absturz eines Bundesheer-Jets in Oberkärnten fordert zwei Todesopfer. Die Saab 105 OE 3 hatte sich von Linz-Hörsching kommend im Anflug zu einer Übung im Tauern-Massiv befunden, als sie im Bereich der Saueregg-Alm im Bereich Innerkrems verunglückt.

2000: Wegen Massenmorden an muslimischen Bosniaken wird der kroatische General Tihomir Blaškić vom Haager UNO-Kriegsverbrechertribunal in erster Instanz zu 45 Jahren Haft verurteilt. Zeugen, deren Identität aus Sicherheitsgründen geheim gehalten werden musste, sagten aus, der verstorbene kroatische Staatschef Franjo Tudjman sei der Hauptverantwortliche für die Morde an muslimischen Zivilisten in Mittelbosnien.

2005: Auf dem Gelände der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf wird die erste Videoüberwachung Österreichs installiert. Diese Maßnahme soll präventiv mehr Sicherheit für Kunden und Angestellte von Europas größtem Einkaufszentrum bringen.

2005: In 67 Stunden um die Erde: der US-Millionär Steve Fosset (60) fliegt als erster Mensch mit seinem Kleinflugzeug "Global Flyer" ohne Zwischenstopp und ohne aufzutanken einmal um den blauen Planeten. Nach 37.000 Kilometern landet er wieder auf dem Flughafen Salina in Kansas, wo er gestartet war.

2010: Die griechische Regierung stellt einen milliardenschweren Sparplan vor, der unter anderem Steuererhöhungen und Einschnitte bei Gehältern im öffentlichen Sektor vorsieht. Pensionszahlungen sollen eingefroren werden. Die Gewerkschaften machen gegen den von der EU erzwungenen Sparkurs mobil.



Geburtstage: Ronald Searle, brit. Karikaturist (1920-2011); Heiner Geißler, dt. Politiker (1930); Ion Iliescu, rumän. Politiker (1930); Schelju Schelew, bulg. Politik., Dissident (1935-2015); Karl Goldammer, (eigtl. K. Strnad), öst. Maler (1950).

Todestage: Papst Clemens VIII. (Ippolito Fürst Aldobrandini) (1536-1605); Balthasar Ferdinand Moll, öst. Bildhauer (1717-1785); Therese Giehse, dt. Schauspielerin (1898-1975); László Németh, ungar. Schriftsteller (1901-1975); Otto Grünmandl, öst. Kabarettist, Schriftsteller und Schauspieler (1924-2000); Raimund Abraham, öst. Architekt (1933-2010).

Namenstage: Friedrich, Tobias, Titian, Kunigunde, Liberat, Kamilla, Florian, Innozenz, Gerwin.

Quelle: SN