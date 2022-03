Unter Donnerstag, 3. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1707: In Ahmednagar stirbt im Alter von 88 Jahren Großmogul Aurangzeb. Unter seiner Herrschaft wurde in Indien die Kluft zwischen Hindus und Muslimen größer. Es kommt zu einem Machtkampf, aus dem Bahadur Schah I. als Sieger hervorgeht.

1812: Erzherzog Karl, Bruder von Kaiser Franz I., lehnt das Kommando eines eventuellen österreichischen Hilfskorps für Frankreich ab.

1862: Der vietnamesische Kaiser Tự Đức verurteilt das Christentum als "perverse Doktrin" und fordert die Katholiken in seinem Reich auf, ihre Religionszugehörigkeit zu widerrufen.

1977: Der libysche Volkskongress ruft die "Sozialistische Libysche Arabische Volks-Jamahiriya" aus und proklamiert die "Macht des Volkes".

1987: Italiens sozialistischer Ministerpräsident Bettino Craxi gibt den Rücktritt seiner Regierung bekannt. Nachfolger wird der Christdemokrat Giulio Andreotti.

1987: Die steirische Landesregierung fasst den Beschluss, die Stationierung der Draken-Abfangjäger in der Steiermark abzulehnen.

1992: Präsident Alija Izetbegović ruft die Unabhängigkeit der Republik Bosnien-Herzegowina aus, die vom serbischen Bevölkerungsteil abgelehnt wird.

2002: Die Schweizer votieren in einem Referendum für den Beitritt ihres Landes zu den Vereinten Nationen.



Geburtstage: Alexander Supan, öst. Geograph (1847-1920); Alexander Graham Bell, US-Erfinder (1847-1922); Josef Schrammel, öst. Musiker (1852-1895); Alfred Bruneau, frz. Komponist (1857-1934); Kurt Wolff, dt. Verleger (1887-1963); Pater Beda Döbrentei, öst. "Retter von Mariazell" (1912-1997); Kazimierz Serocki, poln. Komponist (1922-1981); Jennifer Warnes, US-Sängerin (1947); Jackie Joyner-Kersee, ehem. US-Leichtathletin (1962); Ronan Keating, irischer Pop-Musiker (1977); Jessica Biel, US-Schauspielerin (1982).

Todestage: Franz Anton von Zauner, öst. Bildhauer (1746-1822); Eugen d'Albert, dt. Komponist und Pianist (1864-1932); Danny Kaye, US-Schauspieler (1913-1987); Josef (Bubi) Bradl, öst. Skispringer (1918-1982); Curt Stenvert, öst. Maler und Filmemacher (1920-1992); Ralph McQuarrie, US-Konzeptdesigner und Illustrator (Star Wars) (1929-2012); Georges Perec, frz. Schriftsteller (1936-1982); René Préval, haitian. Politiker; Staatspräsident 1996-2001 und 2006-2011 (1943-2017).

Namenstage: Friedrich, Tobias, Titian, Kunigunde, Liberat, Kamilla, Florian, Innozenz, Gerwin.