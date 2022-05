3. Mai 2002: In Erfurt nehmen mehr als 100.000 Menschen auf dem Domplatz Abschied von den 16 Opfern des Amoklaufs im Gutenberg-Gymnasium

Unter Dienstag, 3. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1342: Gründung der Grafschaft Vaduz. Zentrum ist die gleichnamige Stadt, die 1150 erstmals urkundlich erwähnt wurde.

1902: Der deutsche Reichstag beschließt die Wehrpflicht auch für die deutschen Kolonien.

1947: Vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg werden 24 Direktoren der IG-Farbenindustrie wegen Vorbereitung des deutschen Angriffskrieges angeklagt.

1957: Überfall auf einen Goldtransport in London: Barren im Wert von rund 55 Millionen Schilling werden erbeutet.

1972: Türkische Studenten entführen ein Flugzeug mit 66 Menschen nach Sofia, wo sie am 4. Mai festgenommen werden.

1982: Falklandkrieg: Ein britisches U-Boot versenkt den argentinischen Kreuzer "General Belgrano" mit 1.042 Mann, etwa 900 von ihnen ertrinken.

1987: Papst Johannes Paul II. spricht im Münchner Olympiastadion den Jesuitenpater Rupert Mayer selig.

1997: Nach dem höchsten Wahlsieg in der Geschichte der Labour Party am 1. Mai löst Tony Blair den konservativen Politiker John Major in seinem Amt als Premierminister ab.

2002: 36 Europäische Staaten, darunter Österreich, Deutschland und die Schweiz, unterzeichnen in Vilnius das Protokoll Nr.13 zur Europäischen Konvention der Menschenrechte, im Hinblick auf die Abschaffung der Todesstrafe unter allen Umständen.

2002: In Erfurt nehmen mehr als 100.000 Menschen auf dem Domplatz Abschied von den 16 Opfern des Amoklaufs im Gutenberg-Gymnasium.

2007: Die dreijährige Madeleine, Tochter eines britischen Touristenpaars, verschwindet unter mysteriösen Umständen aus einer Luxus-Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz. Ein beispielloser globaler Medienrummel, die umstrittenen Ermittlungen der portugiesischen Behörden, 1,5 Millionen Euro Spenden, Privatdetektive und Internetseiten begleiten den Fall. Auch die Eltern Maddies stehen unter Verdacht. Erhärten lässt sich zunächst aber nichts.



Geburtstage: Matthäus Daniel Pöppelmann, dt. Baumeister (1662-1736); Sir George Paget Thomson, brit. Physiker; Nobelpreis 1937 (1892-1975); Alfred Kastler, frz. Physiker; Nobelpreis 1966 (1902-1984); Walter Slezak, US-Schauspieler öst. Hrkft. (1902-1983); Felix Slavik, öst. Politiker (1912-1980); Kiro Gligorov, Staatspräsident von Mazedonien (FYROM) (1917-2012); Věra Čáslavská, tschech. Turn-Olympiasiegerin (1942-2016).

Todestage: Anton Wildgans, öst. Lyriker/Dramatiker (1881-1932); Vilma Degischer, öst. Schauspielerin (1911-1992); Narciso Yepes, span. Gitarrenvirtuose (1927-1997); Jewgeni Swetlanow, russ. Pianist, Dirigent und Komponist (1928-2002); Dalida, frz. Schlagersängerin ital. Hrkft. (1933-1987); Daliah Lavi (eigtl. Levenbuch), israel. Sängerin (1942-2017).

Namenstage: Philipp, Jakob, Viola, Juvenal, Gottfried, Alexandra, Ansfried, Thomas, Ostfried, Bela, Antonina, Emilia.