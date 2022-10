3. Oktober 1952: Großbritannien erprobt auf dem Montebello-Archipel vor Australien seine erste Atombombe

Unter Montag, 3. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

382: Die über die Donau vorgestoßenen Westgoten schließen ein Bündnis mit dem römischen Kaiser Theodosius.

1247: Wilhelm von Holland wird in Köln auf Betreiben von Papst Innozenz IV. zum Gegenkönig von Friedrich II. gewählt. Er fällt 1256 im Kampf gegen die Friesen.

1822: In Wien wird das von Josef Kornhäusel umgebaute Theater in der Josefstadt mit Ludwig van Beethovens Ouvertüre "Die Weihe des Hauses" eröffnet.

1917: Schwere deutsche Luftangriffe auf Dünkirchen, den Hauptumschlagplatz der britischen Armee.

1942: Auf dem Gelände der deutschen Heeresversuchsanstalt für Raketenforschung in Peenemünde gelingt der Start der "A 4", der ersten Fernrakete der Welt. Bekannt wird sie als "V 2".

1947: Die seit 1898 regierende niederländische Königin Wilhelmina kündigt ihre Absicht an, zugunsten ihrer einzigen Tochter Juliana abzudanken.

1952: Großbritannien erprobt auf dem Montebello-Archipel vor Australien seine erste Atombombe.

1957: Der Sozialdemokrat Willy Brandt wird (als Nachfolger des verstorbenen Otto Suhr) zum Regierenden Bürgermeister von (West-)Berlin gewählt (bis 1966).

2007: Die Telekom Austria kauft für 1,05 Mrd. Euro den zweitgrößten weißrussischen Mobilfunkanbieter MDC. Nach zähen nächtlichen Verhandlungen unterzeichnen die Telekom und der bisherige Eigentümer, die zypriotische SB Telecom des syrischen Geschäftsmanns Ead Samawi, die Kaufverträge.

2007: Nach einem Unglück in einer Goldmine in Südafrika sind 3.200 Kumpel unter Tage eingeschlossen. In einer dramatischen Rettungsaktion werden alle Bergleute gerettet.



Geburtstage: George Ripley, US-Schriftsteller (1802-1880); Louis Aragon, frz. Schriftsteller (1897-1982); Erwin Sylvanus, dt. Schriftst. und Regisseur (1917-1985); Kristian Sotriffer, öst./südtirol. Schriftsteller und Kunstkritiker (1932-2002); Ernst Steinkellner, öst. Philologe, Tibetologe, Buddhologe und Indologe (1937); Tommy Lee (eigtl. Thomas Lee Bass), US-Schlagzeuger und Rocksänger (1962).

Todestage: Hans Gal, öst. Komponist (nach anderen Angaben 4. 10.) (1890-1987); Alfred Neumann, dt. Schriftsteller (1895-1952); Sir Malcolm Sargent, brit. Dirigent (1895-1967); Alexander Weinmann, öst. Musikhistoriker (1901-1987); Jean Anouilh, frz. Dramatiker (1910-1987); Woodrow Wilson "Woody" Guthrie, US-Folksänger und Gitarrist (1912-1967); Francis Burt, brit. Komponist (1926-2012); Tony Ryan, irischer Gründer von Ryan-Air (1936-2007).

Namenstage: Ewald, Gerhard, Theresia, Uda, Udo, Kandider, Niketius, Maria Josefa R., Adalgott, Gerd.