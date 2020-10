Unter Samstag, 3. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1700: Karl II., der letzte Habsburger auf dem spanischen Thron, setzt den Herzog von Anjou, Enkel des französischen Königs Ludwig XIV., zum Erben ein (als spanischer König Philipp V.). Damit wird der Spanische Erbfolgekrieg verursacht, in dem sich die Bourbonen behaupten können.

1735: Frankreich und Österreich schließen den Vorfrieden von Wien, der den polnischen Erbfolgekrieg beendet.

1840: Die erste Eisenbahnlinie Italiens von Neapel nach Portici wird eröffnet.

1935: Italienische Truppen überfallen das Kaiserreich Äthiopien.

1950: Der Ministerrat lehnt ein kommunistisches Betriebsräte-Ultimatum ab, das am 1. Oktober in Kraft getretene Lohn- und Preisabkommen zurückzunehmen.

1980: Vor einer Pariser Synagoge kommen bei einem Bombenanschlag vier Menschen ums Leben.

1990: "Tag der deutschen Einheit" (Wiedervereinigung): Um 00.00 Uhr wird der Beitritt der DDR zur BRD völkerrechtlich wirksam.

1995: Im Hafen von Alexandria suchen Taucher nach Überresten des antiken Leuchtturms und stoßen dabei auf eine Reihe monumentaler Skulpturen.

1995: In einem der spektakulärsten Prozesse der US-Justizgeschichte wird der ehemalige amerikanische Footballstar und Schauspieler O.J. Simpson in Los Angeles vom Vorwurf des Doppelmordes freigesprochen.

2005: Die EU eröffnet in Luxemburg offiziell Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, nachdem Österreich seinen Widerstand aufgibt. Zugleich bescheinigte UNO-Chefanklägerin Carla del Ponte Kroatien die volle Kooperation mit dem UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien, was den Weg für Beitrittsverhandlungen mit Zagreb freimacht.

2015: Rund 100.000 Menschen nehmen an einem Solidaritätskonzert für Flüchtlinge in der Wiener Innenstadt teilt, bei dem auch internationale Stars wie die "Toten Hosen" und Zucchero aufspielen.



Geburtstage: Isaak von Sinclair, dt. Philosoph und Diplomat (1775-1815); George Bancroft, US-Historiker (1800-1891); Hermann Thimig, öst. Schauspieler (1890-1982); Thomas C. Wolfe, US-amer. Schriftsteller (1900-1938); Alain Le Ray, frz. General (1910-2007); Gore Vidal, US-Schriftsteller (1925-2012).

Todestage: Heinz Kindermann, öst. Theaterwissenschafter (1894-1985); Guy Mollet, frz. Politiker (1905-1975); Elena Quiroga, span. Schriftstellerin (1919-1995); Benjamin Orr, US-amer. Sänger/Musiker (1947-2000); Stefano Casiraghi, ital. Unternehmer, zweiter Gemahl von Prinzessin Caroline von Monaco (1969-1990).

Namenstage: Ewald, Gerhard, Theresia, Uda, Udo, Kandider, Leodegar, Niketius, Maria Josefa R., Adalgott, Gerd.



Quelle: SN