Unter Sonntag, 3. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1821: Am Wiener Burgtheater wird das Drama "Prinz Friedrich von Homburg" von Heinrich von Kleist uraufgeführt.

1886: Erzherzog Otto, Neffe von Kaiser Franz Joseph, heiratet Prinzessin Maria Josepha, Tochter des nachmaligen Königs Georg von Sachsen. Ihr Sohn wird 1916 als Karl I. letzter österreichischer Kaiser.

1906: Auf der Berliner internationalen Funkkonferenz wird S.O.S. ("Save Our Souls") als Notsignal festgelegt. Den ersten SOS-Notruf sendet am 10. Juni 1909 die "Slavonia", die vor den Azoren Schiffbruch erleidet.

1926: In Wien beginnt der erste "Paneuropa-Kongress" (bis 6. Oktober) mit Teilnehmern aus 28 Staaten. Den Vorsitz führt Graf Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, Gründer der "Paneuropa-Union".

1936: In Wilhelmshaven läuft das erste nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg gebaute Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine, die "Scharnhorst", vom Stapel.

1986: Ein sowjetisches Atom-U-Boot gerät etwa 1.000 km vor den Bermuda-Inseln in Brand, es sinkt am 6. Oktober.

1991: Der "serbische Block" (Serbien, Montenegro und die beiden gleichgeschalteten serbischen Provinzen Kosovo und Vojvodina) übernimmt die ganze Macht im jugoslawischen Staatspräsidium.

1991: Der Nationalrat beschließt ein "Sicherheitspolizeigesetz" mit umfangreichen Regelungen über Aufgaben und Befugnisse der Sicherheitsexekutive.

2001: Im Wiener MuseumsQuartier wird das Tanzquartier eröffnet.

2006: Der Physik-Nobelpreis 2006 geht an die beiden US-Forscher John C. Mather und George F. Smoot für ihre Studien zum "Echo des Urknalls".

2006: Das neue Management der Austrian Airlines (AUA) teilt mit, dass 350 Posten abgebaut werden und bricht die Verhandlungen mit dem Betriebsrat ab. Gleichzeitig bekommt die AUA von der Börse 350 Millionen Euro Kapital.

2016: TV-Sternchen Kim Kardashian wird in einem Hotel in Paris von fünf bewaffneten Männern überfallen und ausgeraubt. Die Täter erbeuten Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro. Die als Polizisten verkleideten Räuber entkommen unerkannt.



Geburtstage: Stijn Streuvels, belg. Schriftsteller (1871-1969); František Halas, tschech. Lyriker (1901-1949); Ernie Kniepert, öst. Bühnenbildnerin (1911-1990); James Herriot, brit. Schriftsteller (1916-1995); Steve Reich, US-Komponist (1936); Amr Muhammed Mussa, ägypt. Politiker, Generalsekretär der Arab. Liga 2001-2011 (1936); Ruggero Raimondi, ital. Opernsänger (1941); Chubby Checker, US-Rocksänger (1941); Sigmar Solbach, dt. Schauspieler (1946); Zlatan Ibrahimović, schwed. Fußballer (1981).

Todestage: Hl. Franz von Assisi, ital. Prediger; Gründer des Franziskanerordens 1208 (ca.1181-1226); Margarete von Österreich, Königin von Spanien, Portugal, Neapel und Sizilien (1584-1611); Lewin Graf Bennigsen, russ. General (1745-1826); Wilhelm Kienzl, öst. Komponist (1857-1941); Tadeusz Kotarbiński, poln. Philosoph (1886-1981); Walter Mehring, dt. Schriftsteller (1896-1981).

Namenstage: Ewald, Gerhard, Theresia, Uda, Udo, Kandider, Leodegar, Niketius, Maria Josefa R., Adalgott, Gerd.