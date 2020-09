Unter Donnerstag, 3. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1650: Oliver Cromwell besiegt in der Schlacht von Dunbar König Karl II., der sich in Schottland mit den Presbyterianern unter dem Herzog von Argyll verbündet hatte.

1900: In London wird die Tageszeitung "Daily Express" gegründet.

1940: Hitler verschiebt den Termin für die geplante Landung in England - "Unternehmen Seelöwe" - auf den 21. September.

1940: Großbritannien verpachtet den USA gegen Überlassung von 50 älteren Zerstörern Stützpunkte in Neufundland und in der Karibik.

1945: In Tschungking einigen sich Generalissimus Tschiang Kai Schek und Kommunistenführer Mao Tse-tung auf ein provisorisches Abkommen über die Bildung einer chinesischen Allparteienregierung. Die Übereinkunft wird jedoch nicht verwirklicht.

1945: Sachsen-Anhalt erlässt als erstes Land in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands die Verordnung zur Bodenreform: Enteigneter Großgrundbesitz wird an Kleinbauern, Landarbeiter und Flüchtlinge verteilt.

1950: Der Italiener Nino Farina gewinnt beim Großen Preis von Italien in Monza auf Alfa Romeo die erstmals veranstaltete Formel-1-Weltmeisterschaft.

1965: Im Düsseldorfer Treblinka-Prozess um deutsche Naziverbrechen in dem KZ östlich von Warschau werden die vier Hauptangeklagten zu lebenslangen Zuchthausstrafen verurteilt.

1970: Bei einem Schiffsunglück auf dem Krishna-Fluss in Indien ertrinken 90 Kinder.

1985: SPD-Schatzmeister Hans-Jürgen Wischniewski erklärt seinen Rücktritt, Nachfolger wird Ex-Finanzminister Hans Matthöfer.

1990: Erstmals gelingt in einem mit Solarenergie betriebenen Flugzeug die Überquerung der Vereinigten Staaten von der West- zur Ostküste.

1995: Unternehmen Euromir: Mit zwei russischen Kosmonauten und dem deutschen Thomas Reiter an Bord startet von Baikonur aus eine russische Sojus-Raumkapsel.

2000: Papst Johannes Paul II. spricht seine Vorgänger Pius IX. und Johannes XXIII. selig.

2015: Nach tagelangem Chaos am Budapester Ostbahnhof Keleti organisiert Ungarn einen vermeintlichen "Sonderzug nach Wien", der Migranten via Wien nach Deutschland transportieren soll. Kurz darauf wird jedoch bekannt, dass der Zug in ein ungarisches Flüchtlingscamp gebracht wird.



Geburtstage: Pietro Antonio Locatelli, ital. Komponist (1695-1764); Ferdinand Porsche, dt./öst. Autokonstr. (1875-1951); Urho Kekkonen, finn. Politiker (1900-1986); Bruno Pittermann, öst. Politiker (1905-1983); Friedl Czepa, öst. Schauspielerin (1905-1973); Wilhelm Kamlah, dt. Philosoph (1905-1976); Carl Anderson, US-Physiker (1905-1991); Franz Jachym, öst. Erzbischof (1910-1984); Memphis Slim (eig. Peter Chatman), US-Jazzmusiker (1915-1988); Marguerite Higgins, US-Journalistin (1920-1966); Wilhelm Holzbauer, öst. Architekt (1930); Alois Stöger, öst. Politiker; SPÖ (1960); Charlie Sheen, US-Schauspieler (1965).

Todestage: Jo (Jonathan) Jones, US-Jazzmusiker (1911-1985); Rudol Hoflehner, öst. Bildhauer (1916-1995); Ekkehard Schall, dt. Schausp. (1930-2005).

Namenstage: Gregor, Sophie, Egolf, Erasma, Hildebald, Sonja, Rudolf, Seraphine, Puis, Ida, Ludwig.

Quelle: SN