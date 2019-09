Unter Dienstag, 3. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1759: Beginn der Vertreibung der Jesuiten aus Portugal auf Befehl von König Joseph von Braganza.

1814: Mit einem Wehrgesetz wird in Preußen die allgemeine Wehrpflicht für Kriegs- und Friedenszeiten eingeführt.

1914: Erster Weltkrieg: Die in Frankreich vorrückenden deutschen Truppen erreichen die Marne, die französische Regierung flüchtet nach Bordeaux.

1914: Der Erzbischof von Bologna, Kardinal Giacomo della Chiesa, wird zum Nachfolger des am 20. August verstorbenen Papstes Pius X. gewählt, der ihn 1907 aus der Kurie verstoßen hatte. Er nimmt den Namen Benedikt XV. an.

1919: In Italien wird das Frauenstimmrecht eingeführt.

1934: In Deutschland werden alle Werke des jüdischen Schriftstellers Hermann Kesten verboten.

1939: Hitler lehnt die von Frankreich und England ultimativ gestellte Forderung ab, die in Polen einmarschierten deutschen Truppen ins Reichsgebiet zurückzuziehen. Damit herrscht auch im Westen Kriegszustand. Australien, Neuseeland und Indien erklären Deutschland ebenfalls den Krieg. Die Slowakei tritt in den Krieg gegen Polen ein.

1944: Brüssel wird von britischen Truppen befreit, von Süden her vorstoßende US-Verbände nehmen Lyon.

1974: Die Allgemeine Wirtschaftsbank AG in Wien, die sogenannte Krauland-Bank, muss wegen Zahlungsunfähigkeit schließen.

1984: Die Regierung in Wien wird umgebildet: Neuer Außenminister wird Leopold Gratz, neuer Finanzminister Franz Vranitzky, Gertrude Fröhlich-Sandner übernimmt das Familienministerium.

1984: Bei Rassenunruhen in Südafrika werden 26 Menschen getötet.

1989: Kurz nach dem Start in Havanna stürzt ein kubanisches Charterflugzeug mit italienischen Touristen ab, 150 Tote.

2009: Vertreter der Deutschen Lufthansa unterzeichnen in Schwechat bei Wien die Verträge zur Übernahme der Austrian Airlines (AUA). Damit wird die Lufthansa zur größten europäischen Fluggesellschaft.



Geburtstage: Joseph Wright, engl. Maler (1734-1797); Jean Jaurès, franz. Philosoph/Politiker (1859-1914); Fritz Pregl, öst. Chemiker, Nobelpreis (1869-1930); Frank Burnet, austral. Mediziner, Nobelpreis (1899-1985); Eduard Hartmann, österr. Politiker (1904-1966); Vivi Bach, dän. Schauspielerin (1939-2013); Markus Boysen, dt. Schauspieler (1954); Júlio César, brasil. Fußballspieler (1979).

Todestage: Joseph Marx, öst. Komponist (1882-1964); Ernst Moritz Mungenast, dt. Schriftsteller (1898-1964); Wilhelm Kaufmann, öst. Maler (1901-1999); Billy Wright, brit. Fußballlegende (1924-1994); Herbert König, dt. Regisseur (1944-1999).

Namenstage: Gregor, Sophie, Egolf, Erasma, Hildebald, Sonja, Rudolf, Seraphine, Puis, Ida, Ludwig.

Quelle: SN