Unter Freitag, 3. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1856: In Neuenburg (Schweiz) kommt es zu einem Putsch aufständischer preußischer Royalisten, der bis zum 4.9. von den Republikanern niedergeschlagen wird.

1906: In Frankfurt am Main wird das Georg-Speyer-Haus, ein chemotherapeutisches Forschungsinstitut unter Leitung von Paul Ehrlich, eröffnet.

1941: Im Konzentrationslager Sachsenhausen beginnen umfangreiche Exekutionen sowjetischer Kriegsgefangener mittels einer Genickschussanlage. Im KZ Auschwitz wird mit der Vergasung von Juden begonnen.

1966: Die beiden britischen Fallschirmjäger Ridgway und Blyth treffen nach einer Atlantiküberquerung im Ruderboot (Start am 4.6. in Orleans/Massachsetts) in Inishmore/Irland ein.

1971: Die Botschafter der drei Westmächte in Bonn und der Sowjetbotschafter in der DDR unterzeichnen in Berlin das Vier-Mächte-Rahmenabkommen über Berlin.

1976: Die US-Raumsonde Viking-2 landet auf dem Mars.

1986: Der Schweizer Bundespräsident Alphons Egli kündigt seinen vorzeitigen Rücktritt zum Jahresende aus Gesundheitsgründen an.

2001: Eine "Elefantenhochzeit" der amerikanischen High-Tech-Konzerne Hewlett-Packard und Compaq wühlt die Computerbranche auf.

2001: Start der größten Geldtauschaktion der Geschichte. 14,5 Milliarden Euro-Banknoten und 49,8 Milliarden Münzen werden in einigen Euro-Ländern an Banken, Sparkassen und Postämter verteilt. In Österreich startet der Umtausch am 10. September.

2006: Eine der größten Tennis- und Sport-Karrieren geht in New York zu Ende: Der 36-jährige US-Superstar Andre Agassi beendet nach 21 Jahren und 1.144 Profimatches im Einzel (870 Siege) seine Laufbahn.



Geburtstage: Louis H. Sullivan, US-Architekt (1856-1924); A. E. Johann Wollschläger, dt. Schriftsteller (1901-1996); Rudolf Sallinger, öst. Politiker (1916-1992); Irene Papas, griech. Schauspielerin (1926); Fritz J. Raddatz, dt. Literaturwissenschafter (1931-2015); Zine el-Abidine Ben Ali, tunes. Politiker (1936-2019); Hans Hass jun., öst. Schauspieler (1946-2009); Franz Griesbacher, öst. Musiker (1956).

Todestage: Moriz Rosenthal, poln. Pianist (1862-1946); Paul Lincke, dt. Komponist (1866-1946); Ann Tizia Leitich, öst. Schriftstellerin (1897-1976); Frank Capra, US-Filmregisseur ital. Herkunft. (1897-1991); Annemarie Wendl, dt. Schauspielerin (1914-2006); Marga Hubinek, öst. Politikerin (1926-2016).

Namenstage: Gregor, Sophie, Egolf, Erasma, Hildebald, Sonja, Rudolf, Seraphine, Puis, Ida, Ludwig.