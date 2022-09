3. September 1992: Uraufführung des Musicals "Elisabeth" von Michael Kunze und Sylvester Levay im Theater an der Wien

Unter Samstag, 3. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1917: Die deutsche 8. Armee erobert Riga.

1917: Schwere Kämpfe zwischen Österreichern und Italienern am Monte San Gabriele an der Isonzo-Front.

1927: In Berlin wird die Piscator-Bühne am Nollendorfplatz mit Ernst Tollers "Hoppla, wir leben" eröffnet.

1942: Die über die Bahnlinie Kalatsch-Stalingrad vorgestoßenen deutschen Truppen stehen hart westlich von Stalingrad, andere Verbände nur noch acht Kilometer vom Stadtkern entfernt.

1947: Die von König Paul eingesetzte griechische Regierung unter dem konservativen Premier Tsaldaris hebt aus Gründen der "nationalen Sicherheit" die Pressefreiheit auf und führt die Militärzensur ein. Allen Beamten wird das Streikrecht aberkannt.

1947: Die Regierungen der USA und Italiens vereinbaren nach Inkrafttreten des Friedensvertrages den Abzug der amerikanischen Truppen aus Italien.

1957: In Damaskus wird ein Abkommen zwischen Syrien und Ägypten unterzeichnet, das die Schaffung einer Wirtschaftsunion der beiden arabischen Staaten vorsieht.

1967: Auf Schwedens Straßen wird über Nacht der Rechtsverkehr eingeführt.

1967: In Südvietnam wird Nguyễn Văn Thiệu für vier Jahre zum Präsidenten gewählt.

1977: Der gestürzte pakistanische Präsident Zulfikar Ali Bhutto wird wegen angeblicher Ermordung von Politikern verhaftet.

1982: Die Evakuierung von 14.500 palästinensischen Kämpfern aus dem von israelischen Invasionstruppen umzingelten Westteil der libanesischen Hauptstadt Beirut wird abgeschlossen. Ermöglicht wurde sie durch den US-Sondervermittler Philip Habib.

1982: In Wien wird die U-Bahnstrecke der Linie U1 zwischen den Stationen Praterstern und Kagran in Betrieb genommen.

1992: Die UNO-Abrüstungskonferenz beschließt, den Entwurf zur "Konvention zum Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und Anwendung chemischer Waffen und über ihre Zerstörung" der UNO-Vollversammlung in Genf vorzulegen. Aufgrund dieses Entwurfes, der im Jänner 1993 in Paris unterzeichnet wird, dürfen chemische Waffen in Zukunft weder entwickelt, hergestellt oder benutzt werden. Alle chemischen Waffenarsenale der Welt sollen in den kommenden zehn Jahren zerstört werden.

1992: Uraufführung des Musicals "Elisabeth" von Michael Kunze und Sylvester Levay im Theater an der Wien.

2007: Fast viereinhalb Jahre nach dem Einmarsch im Irak räumt die britische Armee ihr Hauptquartier in der südirakischen Erdölstadt Basra. Seit dem Einmarsch im März 2003 wurden im Irak fast 160 britische Soldaten getötet.

2007: Der US-Abenteurer Steve Fossett startet zu einem banalen Kurzflug im Wüstenstaat Nevada und verschwindet. Trotz ausgedehnter Suchaktionen bleibt der 63-Jährige zunächst verschollen. Ein Jahr später werden unter anderem zwei Knochenteile nahe der Absturzstelle entdeckt, die mittels DNA-Untersuchung dem Piloten zugeordnet werden können.



Geburtstage: Johann Peter Süßmilch, dt. Statistiker (1707-1767); Max Brauer, dt. Politiker (1887-1973); Mario Draghi, ital. Bankmanager und Wirtschaftswissenschafter; 2011-2019 Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) (1947); Daniel Call, dt. Dramatiker (1967).

Todestage: Adolphe Thiers, frz. Politiker/Historiker (1797-1877); Edward Cummings, US-Schriftsteller (1894-1962); Victor Nekrassow, sowj. Exilschriftsteller (1911-1987); Morton Feldman, US-Komponist (1926-1987); John Ashbery, US-Dichter (1927-2017); Franz Xaver Meyer, öst. Dirigent, Chorleiter und Musikpädagoge (1933-2017); Steve Fossett, US-Milliardär, Flugpionier (1944-2007); Michael C. Duncan, US-Schauspieler (1957-2012).

Namenstage: Gregor, Sophie, Egolf, Erasma, Hildebald, Sonja, Rudolf, Seraphine, Puis, Ida, Ludwig.