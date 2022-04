30. April 1962: Norwegen beantragt die Aufnahme in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Unter Samstag, 30. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1772: Der Engländer John Clais erhält in London ein Patent für die von ihm entwickelte erste Waage mit Skalenscheibe.

1812: Louisiana wird 18. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika.

1822: Auf einer Werft in Rotherhithe/England wird das erste Dampfschiff mit stählernem Rumpf fertiggestellt.

1857: In Triest beginnt die Weltumseglung der Fregatte "Novara". Die Novara-Expedition ist die erste groß angelegte wissenschaftliche Weltumsegelungsmission der österreichischen Kriegsmarine und dauert 551 Tage. Sie steht unter dem Kommando von Kommodore Bernhard von Wüllerstorf-Urbair.

1877: Der Franzose Charles Cros hinterlegt in der französischen Akademie der Wissenschaften einen versiegelten Umschlag mit Plänen des von ihm ersonnenen Grammophons (Phonograph).

1902: In der Pariser Komischen Oper wird Claude Debussys lyrisches Musikdrama "Pelléas et Mélisande" uraufgeführt.

1917: General Philippe Pétain wird als Nachfolger von General Robert Nivelle Chef des französischen Generalstabs.

1927: Auf einem Kongress für Psychotherapie stellt der Berliner Nervenarzt Johannes Heinrich Schultz selbst beeinflussende Übungsmethoden vor, die er ab 1928 als "autogenes Training" bezeichnet.

1942: Deutsche U-Boote torpedieren in der Barentssee den britischen Kreuzer "Edinburgh", der einige Tage später mit 465 Goldbarren an Bord sinkt.

1962: Norwegen beantragt die Aufnahme in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.

1967: Der 540 m hohe Ostankino, der damals höchste Fernsehturm, wird in Moskau fertiggestellt.

1982: In New York wird eine neue Seerechtskonvention verabschiedet, die USA lehnen die Ratifizierung ab.

1987: Als erster Konservativer seit 1946 übernimmt Harri Holkeri in Finnland das Amt des Ministerpräsidenten.

1987: Der österreichische Lyriker Erich Fried wird mit dem Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt ausgezeichnet.

1987: Die Uraufführung des Bühnenstückes "Mein Kampf" von George Tabori, die im Wiener Akademietheater angesetzt ist, muss wegen der Erkrankung des Schauspielers Hugo Lindinger auf 6. Mai verschoben werden. In den Vorstellungen am 30. April sowie am 1. und 4. Mai, welche als Voraufführungen deklariert werden, übernimmt Tabori die Rolle des Lobkowitz.

2002: Der mit den USA verbündete pakistanische Militärmachthaber General Pervez Musharraf lässt sich in einem umstrittenen Plebiszit mit 98 Prozent Ja-Stimmen im Präsidentenamt bestätigen.



Geburtstage: Christian Weise, dt. Schulmeister/Dichter (1642-1708); Carl Friedrich Gauß, dt. Mathematiker (1777-1855); Kaspar Hauser, Findelkind unbek. Herkunft (1812-1833); Theodore W. Schultz, US-Ökonom, Nobelpreis 1979 (1902-1998); Rudolf Pörtner, dt. Sachbuchautor (1912-2001); Kirsten Dunst, US-Schauspielerin (1982).

Todestage: Johann T'Serclaes Reichsgraf von Tilly, kaiserl. Feldherr (1559-1632); Karl, Erzherzog von Österreich (1771-1847); Leopold Ungar, öst. Theologe und Caritas-Präsident 1964-1991 (1912-1992); Ueli Steck, Schweizer Extrembergsteiger (1976-2017); Alexander Dale Oen, norweg. Schwimm-Weltmeister 2011 (1985-2012).

Namenstage: Pius, Rosamunde, Quirinus, Hildegard, Eutropius, Katharina, Maxentia, Josef C., Heimo, Silvio, Tamara.