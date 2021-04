Unter Freitag, 30. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

311: Der römische Kaiser Galerius erlässt kurz vor seinem Tod ein Toleranzedikt für die Christen, die seit 303 von ihm verfolgt wurden.

1276: Nach Großbränden am 28. März und 16. April wird Wien erneut von einer Feuersbrunst heimgesucht, fast zwei Drittel der Stadt werden durch die drei Brände zerstört.

1941: Von Kreta aus ruft der griechische König Georg II. seine Landsleute zum Kleinkrieg gegen die deutschen Invasionstruppen auf.

1941: In einem Geheimbefehl legt Hitler den Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion ("Unternehmen Barbarossa") auf den 22. Juni fest.

1981: Die syrische Armee beginnt in der libanesischen Bekaa-Ebene mit der Aufstellung von SAM-2- und SAM-6-Raketen.

1986: Vier Tage nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl wird in Mitteleuropa 45-fach erhöhte Radioaktivität gemessen, ein Run auf Jodtabletten setzt ein.

1991: Nach über vierzig Jahren wird der Ausnahmezustand in Taiwan von der 1949 auf die Insel geflüchteten chinesischen Kuomintang-Regierung aufgehoben.

1991: Die Länder mit Gebietsansprüchen in der Antarktis - Chile, Argentinien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, Australien und Neuseeland - einigen sich in Madrid darauf, den Abbau von Bodenschätzen in der ökologisch sensiblen Antarktis für 50 Jahre zu verbieten.

1991: In Zwickau rollt der letzte von drei Millionen seit 1957 gebauten Zweitaktern "Trabant", Automobilsymbol der DDR, vom Band direkt ins Museum.

2006: Die ehemalige Schweizer Ski-Rennläuferin Corinne Rey-Bellet (33) und ihr Bruder werden in ihrem Haus im Wallis erschossen aufgefunden. Der Mörder, Rey-Bellets Ehemann Gerold Stadler, begeht drei Tage später Selbstmord.



Geburtstage: Jean-Baptiste de La Salle, frz. Ordensstifter und Pädagoge (1651-1719); Julius von Ficker, dt.-öst. Historiker (1826-1902); Simon Smith Kuznets, US-Wirtschaftswiss. (1901-1985); Luise Rinser, dt. Schriftstellerin (1911-2002); Alda Noni, ital. Sopranistin (1916-2011); François Morellet, frz. Künstler (1926-2016); Willy Harlander, dt. Schauspieler (1931-2000); Monika Dahlberg, dt. Schauspielerin (1936); Heinz Prüller, öst. Journalist und Sportkommentator (1941); Ulla Hahn, dt. Lyrikerin (1946); Don Schollander, ehem. US-Schwimmer (1946); Carl XVI. Gustaf, König von Schweden (1946); Sven Nordqvist, schwed. Zeichner/Archit. (1946); Lars von Trier, dän. Regisseur (1956); Roman Hagara, öst. Segler (1966).

Todestage: Peter Graf Zrinyi (Zrinski), kroat. General (1621-1671); Hans Meyer, dt. Historiker (1884-1966); Hanns Klemm, dt. Flugzeugkonstrukteur (1885-1961); Bessie Coleman, erste afroamerikanische Pilotin (1892-1926); Peter Huchel, dt. Lyriker (1903-1981); Uwe Friedrichsen, dt. Schauspieler (1934-2016); Heinrich Stremitzer, 1981-1983 Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien (1936-2016); Paul Spiegel, Präs. des Zentralrats der Juden in Deutschland (1937-2006); Sir Harold Kroto, brit. Chemiker; Nobelpreis 1996 (1939-2016); Gunter Damisch, öst. Maler (1958-2016).

Namenstage: Pius, Rosamunde, Quirinus, Hildegard, Eutropius, Katharina, Maxentia, Josef C., Heimo, Silvio, Tamara.