Unter Montag, 30. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

526: Theoderich der Große, Gründer des Ostgotenreiches, stirbt in seiner Residenzstadt Ravenna. (In die germanische Heldendichtung ging er als "Dietrich von Bern" ein). Das Ostgotenreich beginnt zu zerfallen.

1901: Der Franzose und spätere Tour de France-Sieger Maurice Garin siegt bei dem 1.200 Kilometer langen Radrennen Paris-Brest-Paris.

1916: Einem chilenischen Fischkutter gelingt nach mehreren gescheiterten Versuchen die Rettung der letzten am Rand der Antarktis verbliebenen Teilnehmer der britischen Südpol-Expedition von Sir Ernest Shackletone, die 1914 begonnen hatte.

1931: In Genf beginnt der Erste Internationale Autobahnkongress, auf dem zum ersten Mal die Schaffung eines europäischen Autobahnnetzes besprochen wird.

1946: Die französische Militärverwaltung in Deutschland errichtet in ihrer Besatzungszone das Land Rheinland-Pfalz.

1946: Bei Restaurierungsarbeiten am kriegszerstörten Kölner Dom werden die Fundamente des alten karolingischen romanischen Doms entdeckt.

1951: Die USA und die Philippinen schließen einen Beistandspakt.

1981: Der iranische Staatspräsident Radjai und Regierungschef Bahonar kommen bei einem Bombenanschlag in Teheran ums Leben.

1986: Welturaufführung in der Wiener Staatsoper. "Othello", eine Verfilmung der gleichnamigen Oper von Giuseppe Verdi mit Placido Domingo in der Hauptrolle unter der Regie des italienischen Regisseurs Franco Zeffirelli, wird uraufgeführt. Die Einnahmen der Galaaufführung fließen der Hilfe für die Opfer des Erdbebens in Mexiko 1985 zu.

1986: In Moskau wird der US-Journalist Nicholas Daniloff zwei Tage vor seiner geplanten Abreise unter Spionageverdacht festgenommen.

1991: Die Sowjetrepublik Aserbaidschan erklärt ihre Unabhängigkeit.

1991: Der Amerikaner Mike Powell stellt bei den Weltmeisterschaften in Tokio mit 8,95 Meter einen neuen Weltrekord im Weitspringen auf.

2001: Die Osttimoresen wählen unter UNO-Aufsicht ein Parlament; den Sieg trägt die Befreiungsbewegung Fretilin davon.

2001: Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Wim Duisenberg, stellt die sieben Euro-Banknoten erstmals der Öffentlichkeit vor.



Geburtstage: Théeophile Gautier, frz. Schriftsteller (1811-1872); Ernest Rutherford, brit. Physiker; Nobelpreis 1908 (1871-1937); Willy Reichert, dt. Schauspieler (1896-1973); Wilhelm Szabo, öst. Schriftsteller (1901-1986); Hans Dieter Schwarze, dt. Schriftsteller (1926-1994); Heinz Neumann, öst. Architekt (1941); Anne-Marie von Glücksburg, griech. Ex-Königin (geb. Prinzessin von Dänemark) (1946).

Todestage: Theoderich der Große, König der Ostgoten (um 453-526); Sir John Ross, brit. Polarforscher (1777-1856); Rudolf von Raumer, dt. Germanist (1815-1876); Paul Lazarsfeld, US-Soziologe öst. Herkunft (1901-1976); Nagib Mahfus, ägypt. Schriftsteller; Nobelpreis 1988 (1911-2006); Glenn Ford, US-Schauspieler (1916-2006); Marc Riboud, frz. Fotograf (1923-2016); Sigrid Marquardt, öst. Schauspielerin (1924-2016); Jean Tinguely, schwz. Künstler (1925-1991); Věra Čáslavská, tschech. Turn-Olympiasiegerin (1942-2016).

Namenstage: Heribert, Felix, Rita, Ingeborg, Rosa, Sieglinde, Rebekka, Amadeus, Guarin, Benjamin, Thekla.