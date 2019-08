Unter Freitag, 30. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1849: Nach der Niederschlagung des Aufstands gegen die österreichische Herrschaft in Oberitalien zieht Feldmarschall Johann Josef Wenzel Graf Radetzky in Venedig ein.

1914: In der Schlacht bei Tannenberg in Ostpreußen wird die russische Narew-Armee von den Deutschen unter dem Oberbefehl von Generaloberst Paul von Hindenburg geschlagen. 90.000 russische Soldaten geraten in deutsche Gefangenschaft.

1929: In Den Haag wird das Abkommen unterzeichnet, das die Beendigung der Rheinland-Besetzung bis Juli 1930 festlegt.

1934: Der deutsche "Reichsjugendführer" Baldur von Schirach gibt im Rundfunk bekannt, dass über 90 Prozent der Jugend des Deutschen Reiches in der "Hitlerjugend" (HJ) vereinigt seien.

1939: Die polnische Regierung ordnet die Generalmobilmachung an und sperrt den "Korridor" nach Ostpreußen.

1944: Die sowjetische Armee nimmt das rumänische Erdölgebiet ein.

1949: Chinesischer Bürgerkrieg: Die Provinz Sinkiang (Xinjiang) im äußersten Westen sagt sich von der Nationalregierung los und schließt sich im September den Kommunisten an.

1954: In der französischen Nationalversammlung scheitert unter der Regierung von Ministerpräsident Pierre Mendès France der Vertrag über die Gründung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG), die eine gemeinsame Armee von Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien und den Niederlanden vorsah.

1979: Ein technisches Gebrechen löst einen Großbrand in der Nationalbank in Wien aus. Die oberen Stockwerke, darunter die besonders wertvolle Bibliothek, brennen zur Gänze aus.

1984: Nach "Columbia" und "Challenger" startet "Discovery" als dritte Generation der amerikanischen NASA-Raumtransporter.

1999: Die Osttimoresen stimmen in einem von der UNO organisierten Selbstbestimmungs-Referendum mit großer Mehrheit für die Unabhängigkeit des seit 1975 von Indonesien besetzten früheren portugiesischen Territoriums.

2004: Der republikanische Wahlparteitag in New York steht ganz im Zeichen der Erinnerung an die Terroranschläge vom 11. September 2001. Die Nominierung von George W. Bush und Dick Cheney für die Wahl am 2. November ist nur eine Formalität (bis 2. September).



Geburtstage: Albert Szenczi Molnár, ung. Reformator (1574-1639); Theodor Svedberg, schwed. Chemiker (1884-1971); Kitty Wells, US-Country-Sängerin (1919-2012); Wolfgang Wagner, dt. Opernregisseur, Enkel von Richard Wagner, bis 2008 künstl. Leiter der Bayreuther Festspiele (1919-2010); Robert Hoffmann, öst. Schauspieler (1939); Peter Maffay, dt. Popsänger und Komponist (1949); Alexander Lukaschenko, weißruss. Präsident (seit 1994) (1954); Brigitte Totschnig, öst. Skirennläuferin (1954).

Todestage: Gaston Tissandier, frz. Flugpionier (1843-1899); Ernst Ludwig von Wolzogen, dt. Schriftst. (1855-1934); Lindsay Anderson, brit. Filmregisseur (1923-1994); Jean Seberg, US-Schauspielerin (nach anderen Angaben 31. 8. 1938-1979).

Namenstage: Heribert, Felix, Rita, Ingeborg, Rosa, Sieglinde, Rebekka, Amadeus, Guarin, Benjamin, Thekla.

Quelle: SN