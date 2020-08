Unter Sonntag, 30. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

30 v. Chr.: Die ägyptische Königin Kleopatra begeht Selbstmord - sie lässt sich von einer Giftschlange beißen. (n.a.A. 12.8.)

1645: Holländische Siedler und amerikanische Indianer führen Friedensverhandlungen in Neu-Amsterdam (New York).

1940: Im "Zweiten Wiener Schiedsspruch", den Deutschland und Italien fällen, erhält Ungarn auf Kosten Rumäniens Nordsiebenbürgen und das Szeklerland zugesprochen.

1945: Das Saarland wird von der französischen Besatzungszone Deutschlands abgetrennt und in Währungs- und Zollunion an Frankreich angeschlossen. Erst nach einer Volksabstimmung wird es 1957 ein Bundesland der BRD.

1945: Die belgische Regierung erhebt im Rahmen von Kriegsreparationen Anspruch auf Beteiligung an der Ausbeutung deutscher Kohlenbergwerke.

1960: Die DDR erlässt Beschränkungen im Verkehr zwischen Ost- und Westberlin.

1965: Einer durch einen Gletscherabbruch ausgelösten Eislawine fallen an der Baustelle des Mattmark-Dammes bei Saas Fee in der Schweiz 88 Arbeiter zum Opfer.

1980: Die kommunistische Polnische Vereinigte Arbeiterpartei billigt die in Danzig (Gdansk) zwischen Regierungsvertretern und streikenden Arbeitern unter Führung von Lech Wałęsa getroffenen Vereinbarungen über die Bildung freier Gewerkschaften.

1980: In Wien wird die U-Bahnstrecke der U2 zwischen den Stationen Karlsplatz und Schottenring in Betrieb genommen.

1990: Für den Militäreinsatz am Persisch-Arabischen Golf fordern die USA von verschiedenen Staaten, insbesondere Japan und BRD, finanzielle Beiträge.

1995: Als Reaktion auf das Massaker in Sarajevo, wo zwei Tage zuvor bei einem serbischen Granatenangriff 37 Menschen ums Leben gekommen waren, beginnt die NATO mit massiven Luftangriffen auf serbische Stellungen.

1995: Helmut Schüller wird neuer Wiener Generalvikar (Amtsübernahme am 14.09.). Im Februar 1999 wird Schüller von Kardinal Christoph Schönborn wegen "tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten" aus diesem Amt entlassen.

2000: Bei einem Unfall in der Pariser Metrostation "Notre-Dame de Lorette" werden 24 Personen verletzt.

2005: Die Autobahngesellschaft Asfinag kauft der italienischen Autobahngesellschaft Autostrada für knapp über 200 Mio. Euro zu 100 Prozent die Tochtergesellschaft Europass ab. Diese hat das österreichische Mautsystem errichtet und bis dahin auch die Mauteinhebung abgewickelt. Damit wird die Asfinag die Lkw-Maut in Österreich künftig zur Gänze selbst abwickeln.

2015: Die immer weiter steigenden Flüchtlingszahlen verschärfen den Streit um eine gemeinsame Asylpolitik in der Europäischen Union. Regierungsvertreter aus mehreren EU-Staaten wehren sich gegen Forderungen, ihre Länder sollten mehr Flüchtlinge aufnehmen. London stellt die Arbeitnehmer-Freizügigkeit gleich mit infrage. Paris kritisiert den Bau eines Sperrzauns an der ungarisch-serbischen Grenze.



Geburtstage: David Hartley, brit. Arzt (1705-1757); Eugene Burnand, schwz. Maler (1850-1921); Pierre Vago, frz. Architekt (1910-2002); Paul Poupard, frz. Kardinal (1930); Warren Edward Buffett, US-Finanzmanager (1930); John Phillips, US-Popsänger (1935-2001); Bernhard Helfrich, dt. Schauspieler (1945); Helge Schneider, dt. Entertainer (1955).

Todestage: Emanuel Philibert, frz. Herzog (1528-1580); Philipp Graf Cobenzl, öst. Staatsmann (1741-1810); Julius Ritter von Payer, öst. Polarforscher (1842-1915); Richard Steidle, öst. Heimwehrführer (1881-1940); Taylor Caldwell, US-Schriftstellerin (1900-1985); Philly Joe Jones ("Kansas City"), US-Jazzmusiker (1923-1985); Oliver Sacks, brit. Autor und Neurologe (1933-2015); Wes Craven, US-Filmregisseur (1939-2015).

Namenstage: Heribert, Felix, Rita, Ingeborg, Rosa, Sieglinde, Rebekka, Amadeus, Guarin, Benjamin, Thekla.

Quelle: SN