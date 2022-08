30. August 1992: Als weltweit erste evangelisch-lutherische Bischöfin wird Maria Jepsen in Hamburg in ihr Amt eingeführt.

Unter Dienstag, 30. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1722: Die Uraufführung der Oper Nitocri von Antonio Caldara findet am Teatro della Favorita in Wien statt.

1757: In der Schlacht von Groß-Jägersdorf in Ostpreußen werden die Preußen von den Russen vernichtend geschlagen.

1917: Hungerunruhen in Berlin: Wegen der schlechten Ernährungslage werden Stände auf mehreren Märkten der deutschen Hauptstadt geplündert.

1932: Als Alterspräsidentin eröffnet die kommunistische Abgeordnete Clara Zetkin in Berlin die konstituierende Sitzung des neu gewählten deutschen Reichstags, in dem die Nationalsozialisten die stärkste Fraktion stellen. Als Kandidat der NSDAP wird Hermann Göring zum Reichstagspräsidenten gewählt.

1942: Der Chef der deutschen NS-Zivilverwaltung im besetzten Großherzogtum Luxemburg, Gauleiter Simon, verfügt die allgemeine Wehrpflicht für die männlichen Luxemburger in der deutschen Wehrmacht.

1947: Die Panamerikanische Union wird in Rio de Janeiro um ein Interamerikanisches Beistandsabkommen ("Rio-Pakt") ergänzt.

1952: In Deutschland erscheint die erste Übersetzung von Jean-Paul Sartres philosophischem Werk "Das Sein und das Nichts" ("L'Être et le néant") aus dem Jahr 1943.

1962: Die UNO-Vollversammlung lehnt die Aufnahme der Volksrepublik China in die Vereinten Nationen ab. Der chinesische UNO-Sitz bleibt (bis 1971) im Besitz der 1949 auf die Insel Taiwan (Formosa) geflüchteten nationalchinesischen Regierung ("Republik China").

1982: PLO-Vorsitzender Yasser Arafat verlässt die von israelischen Truppen belagerte libanesische Hauptstadt Beirut. Das Hauptquartier der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) wird nach Tunis verlegt.

1987: In Israel beginnt der Prozess gegen den Atomtechniker Mordechai Vanunu, der Geheimnisse der israelischen Atomindustrie der Londoner Zeitung "Sunday Times" zugespielt haben soll. Er wurde vom israelischen Geheimdienst Mossad aus Italien entführt und wird 1988 zu 18 Jahren Haft verurteilt.

1992: Als weltweit erste evangelisch-lutherische Bischöfin wird Maria Jepsen in Hamburg in ihr Amt eingeführt.



Geburtstage: Mary Shelley, brit. Schriftstellerin (1797-1851); Jacobus van't Hoff, niedl. Physikochemiker; erster Chemienobelpreisträger 1901 (1852-1911); Alois Carigiet, schwz. Grafiker (1902-1985); Edward Mills Purcell, US-Physiker; Nobelpreis 1952 (1912-1997); Denis Healey (seit 1992 Baron Healey), brit. Labour-Politiker, ehem. Verteidigungsminister und Schatzkanzler (1917-2015); Bruce McLaren, neuseel. Autorennfahrer (1937-1970); Cameron Diaz, US-Schauspielerin (1972); Andrew "Andy" Roddick, ehem. US-Tennisspieler (1982).

Todestage: Adele Sandrock, dt.-niedl. Schauspielerin (1864-1937); Otto Suhr, dt. Nationalökonom (1894-1957); George Mikes, ung.-brit. Schriftsteller (1912-1987); Ad Reinhardt, US-Maler (1913-1967); J. Lee Thompson, brit. Regisseur (1914-2002); Horst Wendlandt, (eigtl. Horst Otto Grigori Gubanov) dt. Filmproduzent (1922-2002).

Namenstage: Heribert, Felix, Rita, Ingeborg, Rosa, Sieglinde, Rebekka, Amadeus, Guarin, Benjamin, Thekla.