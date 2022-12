30. Dezember 1877: In Wien wird die 2. Symphonie, D-Dur, Op. 73, von Johannes Brahms uraufgeführt

Unter Freitag, 30. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1777: Kurfürst Maximilan III. Joseph stirbt, die jüngere Hauptlinie des Hauses Wittelsbach erlischt. Bayern fällt an Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz.

1877: In Wien wird die 2. Symphonie, D-Dur, Op. 73, von Johannes Brahms uraufgeführt.

1922: Die Sowjetstaaten bilden die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) mit der Hauptstadt Moskau (bis 26. Dezember 1991).

1947: Unter dem Druck der Kommunisten dankt König Michael I. ab und geht ins Exil, Rumänien wird Volksrepublik.

1987: Papst Johannes Paul II. unterzeichnet seine zweite Sozialenzyklika "Sollicitudo Rei Socialis" (Die soziale Sorge der Kirche), in welcher er auf Problemstellungen des Nord-Süd-Konfliktes eingeht und das Leitbild einer solidarischen Gesellschaft entwirft. Die Enzyklika wird am 20. Februar 1988 veröffentlicht.



Geburtstage: Otto von Kotzebue, russ. Naturforscher (1787-1846); Max Mannesmann, dt. Erfinder, Industrieller und Techniker; 1885 Mitbegründer der Mannesmann AG (1857-1915); Robert Hossein, frz. Schauspieler und Regisseur (1927-2020); Gordon Banks, ehem. brit. Fußballspieler (1937-2019); Wladimir Bukowskij, sowjet. Schriftsteller und Bürgerrechtler (1942-2019); Alessandra Mussolini, ital. Schauspielerin und Politikerin, "Duce"-Enkelin (1962); Paavo Järvi, estn. Dirigent (1962); Enea Bastianini, ital. Motorradrennfahrer (1997).

Todestage: Mary Brian, US-Schauspielerin (1906-2002); Ella Lingens-Reiner, öst. Juristin, Ärztin und Widerstandskämpferin (1908-2002); Rita Levi-Montalcini, ital. Medizinerin; Nobelpreis 1986 (1909-2012); Mary Wesley, brit. Schriftstellerin (1912-2002); Danilo Dolci, ital. Soziologe und Philosoph (1924-1997).

Namenstage: Hermine, Sabine, Lothar, Felix, Eugen, Hermann, Dankward, Germar, Dionysius, Lazarus, Alfreda, David.