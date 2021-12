Unter Donnerstag, 30. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1661: Das schwedische Schloss Drottningholm wird ein Raub der Flammen.

1806: Nach der Kriegserklärung des Osmanischen Reiches besetzen die Russen Baku.

1896: Der philippinische Schriftsteller José Rizal wird in Manila von den Spaniern als politischer Agitator hingerichtet. Sein Tod löst eine Protestbewegung gegen die spanische Kolonialmacht aus. Die Demonstrationen weiten sich zum Befreiungskrieg aus.

1916: Kaiser Karl I. und Kaiserin Zita werden in Ofen (Buda) zum König bzw. zur Königin von Ungarn gekrönt.

1916: Die Alliierten im Ersten Weltkrieg lehnen das am 12. Dezember vorgelegte Friedensangebot des deutschen Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg ab.

1916: Der russische Mönch, Abenteurer und Wunderheiler Grigori Rasputin, einflussreicher Schützling der Zarenfamilie, wird in Petrograd von einer Hofclique um Fürst Felix Jussupow ermordet.

1921: In Chicago gelangt die russische Märchenoper "Die Liebe zu den drei Orangen" von Sergej Prokofiew zur Uraufführung.

1921: Nachdem schon Kaiser Karl der Große die Idee einer schiffbaren Verbindung zwischen Schwäbischer Rezat und Altmühl zu verwirklichen suchte, wird die Rhein-Main-Donau AG von Bayern und dem Deutschen Reich in München gegründet.

1931: In einer Volksabstimmung in Finnland sprechen sich 82 Prozent der Beteiligten für die Beibehaltung des seit zwölf Jahren bestehenden Alkoholverbots aus.

1961: Die Skisprungschanze auf dem Bergisel in Innsbruck wird eröffnet. 2002 wird nach Plänen der Architektin Zaha Hadid eine neue Schanze gebaut.

2001: Die afghanische Übergangsregierung des Präsidenten Hamid Karzai legt den Streit um die Stationierung einer internationalen Schutztruppe in Kabul bei.

2006: Kurz vor Jahreswechsel ist es soweit: Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hat sich mit den Amerikanern über den verbindlichen BAWAG-Kaufvertrag geeinigt. Die Gewerkschaftsbank wird 2007 an ein Konsortium unter Führung des US-Investors Cerberus verkauft.

2006: Der frühere irakische Diktator Saddam Hussein wird hingerichtet. Der 69-Jährige wird kurz vor 06.00 Uhr Ortszeit (04.00 MEZ) gehängt. US-Präsident George W. Bush würdigt die Hinrichtung als gerechte Strafe. Sie sei ein "wichtiger Meilenstein" auf dem Weg zu einer irakischen Demokratie. Die Exekution sei das Ergebnis einer Rechtsprechung, die der irakische Ex-Präsident "den Opfern seines brutalen Regimes" vorenthalten habe, so Bush. Aus Europa kommt hingegen vor allem Kritik an der Exekution.



Geburtstage: Antoine Pinay, frz. Politiker (1891-1994); Carl Hanser, dt. Verleger (1901-1985); Hans-Hubert ("Berti") Vogts, dt. Ex-Fußballer und Trainer (1946); Patti Smith, US-Rockmusikerin (1946); Geneviève Calame, schweiz. Komponistin (1946-1993); Benjamin ("Ben") Johnson, kanad. Leichtathlet (1961); Ellie Goulding, brit. Popsängerin (1986).

Todestage: Siegfried Salomo Lipiner, öst. Erzähler, Dramatiker, Librettist, Übersetzer und Journalist (1856-1911); Grigori Jefimowitsch Rasputin, russ. Mönch und Wanderprophet (1869-1916); Paul Richter, öst. Schauspieler (1895-1961); Josef Krainer jun., öst. Politiker (1930-2016); Saddam Hussein, irak. Präsident 1979-2003 (1937-2006).

Namenstage: Hermine, Sabine, Lothar, Felix, Eugen, Hermann, Dankward, Germar, Dionysius, Lazarus, Alfreda, David.