Unter Montag, 30. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1964: Uraufführung des Schauspiels "Hunger und Durst" von Eugène Ionesco in Düsseldorf.

1964: Die UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) konstituiert sich als ständiges Organ der UN-Generalversammlung.

2004: Schlendrian und Leichtsinn in Buenos Aires: Feuerwerkskörper in einem völlig überfüllten Tanzlokal setzen die Deckendekoration in Brand. 194 Menschen kommen ums Leben, Hunderte werden verletzt.

2006: Der frühere irakische Diktator Saddam Hussein wird hingerichtet. Der 69-Jährige wird kurz vor 06.00 Uhr Ortszeit (04.00 MEZ) gehängt. US-Präsident George W. Bush würdigt die Hinrichtung als gerechte Strafe. Sie sei ein "wichtiger Meilenstein" auf dem Weg zu einer irakischen Demokratie. Die Exekution sei das Ergebnis einer Rechtsprechung, die der irakische Ex-Präsident "den Opfern seines brutalen Regimes" vorenthalten habe, so Bush. Aus Europa kommt hingegen vor allem Kritik an der Exekution.



Geburtstage: Titus, röm. Kaiser (39-81); Theodor Fontane, dt. Schriftsteller (1819-1898); Georg von der Vring, dt. Schriftst. (1889-1968); Dmitrij Kabalewskij, russ. Komponist (1904-1987); Jo Van Fleet, US-Schauspielerin (1919-1996); John N. Bahcall, US-amer. Astrophysiker; Mitinitiator des Hubble-Teleskops (1934-2005); Tracey Ullman, brit.-US-amer. Schauspielerin und Komikerin (1959); Jay Kay alias Jamiroquai, brit. Popmusiker (1969).

Todestage: Johan Baptist van Helmont, belg. Arzt (1579-1644); Erzherzog Eugen, öst. Feldmarschall (1863-1954); Romain Rolland, frz. Schriftsteller; Nobelpreis 1915 (1866-1944); Günther Quandt, dt. Industrieller (1881-1954); Hans-Gerhard Creutzfeldt, dt. Neurologe (1885-1964); Richard Rodgers, US-Komponist (1902-1979); Luise Rainer, dt. Schauspielerin (1910-2014).

Namenstage: Hermine, Sabine, Lothar, Felix, Eugen, Hermann, Dankward, Germar, Dionysius, Lazarus, Alfreda, David.

Quelle: SN